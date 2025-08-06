O Botafogo foi bem fora de casa, venceu novamente o Red Bull Bragantino, desta vez por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), e confirmou a classificação para as quarta de final da Copa do Brasil. Após o jogo em Bragança Paulista, o técnico Davide Ancelotti valorizou a oportunidade a jogadores com menor minutagem e preferiu não esticar sobre os assuntos dos bastidores agitados da SAF.

Savarino confirma chance de ir ao Lyon, mas garante: 'Decidi ficar no Botafogo'

— Feliz pela classificação e feliz pelos jogadores que não costumam jogar e hoje entraram. Claro que tenho confiança em todos. Feliz por ter dado a oportunidade para quem ainda não tinha, Mastriani, Marçal, foi o primeiro jogo do Huguinho. Não foi um presente, eles têm nível para estar aqui — disse o italiano, em entrevista coletiva.

Botafogo avançou de fase na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Davide despistou sobre os movimentos SAF, que vê Textor travando batalha judicial com a Eagle pelo controle do Glorioso. O treinador garantiu que as questões fora das quatro linhas não afetam o grupo no vestiário.

— Eu não domino o tema jurídico. Aqui dentro não influencia, eu tenho um ambiente protegido onde os jogadores podem focar nos jogos.

O técnico do Botafogo tem mais uma preocupação para os próximos jogos e atualizou sobre o caso. Marlon Freitas sofreu choque na cabeça nos primeiros movimentos do segundo tempo, desabou no gramado e precisou ser retirado de ambulância do Estádio Municipal Cicero de Souza Marques.

— Marlon está consciente. Está bem e passando por exames no hospital. Foi um susto e agora está melhor.

Classificado, o Botafogo conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Glorioso volta a campo dias antes, no sábado (9), contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Veja outras respostas de Davide Ancelotti:

Danilo será titular contra o Fortaleza?

— Não posso dar essa informação porque não sei se vou ter o Marlon disponível. Caso não, temos Danilo, Newton, Huguinho… Vamos ver quem está na melhor condição sábado. Allan está com cartão, Barboza com cartão. Vou ter que pensar bem.

— Danilo acho que depende do jogo (para jogar 90 minutos). Se você me perguntar se eu posso fazer 90 minutos, eu posso, mas só se não me mover do círculo central. Depende do jogo, mas a verdade é que ele está em uma progressão, assim como o Matheus. Eu preciso dele e ele vai jogar.

Elogios ao Bragantino

— Bragantino é organizado e bem treinado porque faz uma pressão alta, é algo típico dos times da Red Bull. Eles estão com problemas de lesões de jogadores importantes. Fizemos um jogo de pressão alta no Nilton Santos e hoje mais de bloco médio. É um time jovem, de muita energia. Hoje fizemos inteligente, como tinha que ser.

Análise

— O jogo começou com esse gol e surpreendeu, tivemos sorte. Depois controlamos bem. Acho que a saída de bola de Pedro Henrique, que é um jogador que no jogo de ida, controlava bem a posse de bola do Bragantino… controlamos bem a posição de John John, que é outro jogador importante no jogo deles. Depois esperávamos isso, que na segunda etapa era mais fácil encontrar um homem livre no meio e poder sair com mais facilidade. Depois dos primeiros cinco minutos, o time controlou bem o Bragantino.