Botafogo anuncia contratação do goleiro Neto
Experiente arqueiro de 36 anos estava no Bournemouth, da Inglaterra
O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (8) a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth, da Inglaterra. O experiente arqueiro assinou com o Glorioso até junho de 2027.
Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto deixou o país cedo e acumulou passagens por clubes importantes do futebol europeu, tendo muito destaque na Itália pela Fiorentina. Depois disso, vestiu a camisa da Juventus.
Neto também brilhou na Espanha pelo Valencia, onde jogou de 2017 a 2019. De lá, foi contratado pelo Barcelona, onde ficou até 2022, antes de assinar sem custos com o Bournemouth. O goleiro, na temporada 2024/2025, foi emprestado ao Arsenal, onde foi reserva de David Raya.
O novo goleiro do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro no início da semana. Sua data de apresentação será divulgada em breve pelo Glorioso.
Reposição a John, que acabou não saindo do Botafogo
Neto foi buscado pela SAF do Botafogo em meio às negociações de John, titular da meta alvinegra, com o West Ham, também da Inglaterra. No entanto, na última quinta-feira (7), o clube inglês cancelou a operação e apostou em Mads Hermansen, do Leicester.
John ainda deve ser alvo de propostas na janela. O goleiro, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, tem futuro incerto, apesar de o Botafogo contar com seu talento para a sequência do ano. Ele não foi relacionado para o último confronto, com o Bragantino, pela Copa do Brasil, na vitória do Alvinegro por 1 a 0, que levou o time às quartas de final.
