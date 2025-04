Botafogo quebra sequência de atuais campeões da Libertadores após 20 anos; entenda

O Botafogo atingiu feito nada agradável na derrota por 1 a 0 para a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), pela primeira rodada da Libertadores. O Glorioso se tornou o único "atual campeão" que não conseguiu fazer gol na estreia da temporada seguinte em 20 anos.

A última equipe campeã que passou em branco na primeira partida da edição seguinte foi o Once Caldas em 2005. Na ocasião, o time colombiano ficou no empate em 0 a 0 com o San Lorenzo, da Argentina. O defensor do título de 2004 acabou eliminado nas oitavas de final para o Tigres, do México.

Nesta quarta-feira (2), foi a vez do Botafogo protagonizar a marca negativa. Com o resultado, a Universidad de Chile soma três pontos e iguala o Estudiantes, enquanto o Alvinegro segue zerado junto ao Carabobo no grupo A.

Universidad de Chile x Botafogo: como foi o jogo?

✅ FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo

Libertadores - Fase de grupos - 1ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU).

⚽ Gols: Di Yorio (aos 14'/2ºT) para a Universidad de Chile;

🟨 Cartões amarelos: Léo Fernandéz, Sepúlveda, Aránguiz e Guerra da Universidad de Chile; Patrick de Paula, Gregore, Jeffinho e Igor Jesus (2x), do Botafogo.

🟥 Cartão vermelho: Igor Jesus, do Botafogo.

⚽ ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Alvarez)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Ramírez, Altamirano (Poblete, 0'/2ºT), Marcelo Díaz (Montes, 29'/2ºT), Charles Aránguiz e Sepúlveda (Castro, 46'/2ºT); Lucas Di Yorio (Contreas, 37'/2ºT) e Léo Fernández (Guerra, 0'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore; Patrick de Paula (Elias Manuel, 16'/2ºT), Marlon Freitas (Alan, 36'/2ºT), Santi Rodríguez (Jeffinho, 25'/2ºT) e Matheus Martins (Artur, 16'/2ºT); Igor Jesus.

