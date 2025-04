Paiva vê Botafogo ‘muito mal’ em derrota na estreia da Libertadores

Técnico do Botafogo, Renato Paiva não ficou satisfeito com o desempenho da equipe na derrota por 1 a 0 para a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), pela primeira rodada da Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, o português avaliou que o time jogou "muito mal", sobretudo no momento ofensivo.

— É um jogo muito mal jogado da nossa parte e outra vez com os mesmos pecados do último jogo. Indefinição no último terço, não conseguimos finalizar as jogadas, não foram tantas como contra o Palmeiras. Na primeira parte, conseguimos ter mais posse de bola e chegar no último terço, mas depois tivemos poucas finalizações para a posse que tivemos. Nossa posse precisa ser mais efetiva e terminar mais em finalizações - disparou Paiva.

A insatisfação do treinador pôde ser percebida durante a partida, ainda à beira de campo. O comandante alvinegro gesticulou e demonstrou frustração ao tentar orientar o time Segundo ele, houve dificuldade da equipe em executar o plano de jogo e insistência em explorar algumas zonas do campo.

— O plano de jogo era claro contra uma linha de cinco. Nós não conseguimos aplicar o plano para fazer mal à Universidad de Chile. Por isso abanei a cabeça, ganhávamos a bola e insistíamos no mesmo corredor, nas mesmas zonas. Depois tivemos mais paciência e chegamos às zonas de finalização, foi quando tivemos mais posses e envolvemos o adversário, e conseguimos aumentar o número de passes para progredir — explicou o português.

— É sempre difícil jogar com uma linha de cinco. E nós, muitas vezes, precipitados. Na segunda parte, há o cansaço de alguns jogadores, tive que mexer procurando outro tipo de jogo e sistema, que não funcionou. Acabamos sofrendo um gol em duas finalizações. O jogo é assim. Temos que melhorar muito a parte de criação e finalização. Defensivamente não estivemos mal. A equipe se portou muito bem, quase não houve oportunidades para o adversário. Temos que melhorar o aproveitamento das oportunidades. Quero recordar o contra-ataque que estávamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar - completou o técnico do Glorioso.

Apesar da frustração com as chances perdidas, Paiva reconheceu que a vitória da Universidad de Chile foi merecida. Contudo, negou que as ações do técnico adversário, Gustavo Alvarez, tenham gerado complicações ao Botafogo.

— O justo ganhador é quem faz gol. A La U é justa vencedora porque fez gol e nós não fizemos. Não estou de acordo que as movimentações do meu colega (treinador da La U) tenham gerado complicação ao nosso jogo, até tirei um jogador com cartão amarelo. Tivemos um primeiro tempo melhor, essa posse de bola que temos tem que terminar em jogadas de finalização e não está terminando. Na primeira parte precisamos trabalhar mais, em algumas jogadas perdemos a bola rápido. Nossa posse tem que ser mais efetiva, criar mal ao aniversário e precisamos finalizar melhor. Não foi por causa da mudança tática do meu colega. A equipe foi perdendo frescura física. Fizemos mudanças que não melhoraram a equipe. O jogo acabou, e nosso adversário é um justo vencedor — afirmou.

Expulsão de Igor Jesus

Já nos acréscimos da partida, Igor Jesus recebeu dois amarelos seguidos, um por reclamação e outro por falta, e acabou expulso. No entanto, Renato Paiva não se mostrou preocupado com a ausência do atacante na próxima rodada da Libertadores. O Glorioso recebe o Carabobo-VEN na próxima terça-feira (8), no Nilton Santos.

— Quanto ao Igor, vamos jogar com onze. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim. É uma dor de cabeça para o Igor que não joga. Eu tenho que encontrar soluções, para dar uma resposta. Obviamente, não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude — disse o treinador.