Artur Jorge explica mudanças do Botafogo no segundo tempo contra o Peñarol

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 01:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, analisou a atuação da equipe na goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol nesta quarta-feira (23). Em entrevista coletiva após o jogo no Nilton Santos, o português comparou a primeira e a segunda etapas e explicou as mudanças de postura. Todos os gols do Glorioso foram marcados após o intervalo.

▶️ Artur Jorge não crava classificação do Botafogo após goleada: ‘Bom senso’

- Uma das questões importantes quanto ao posicionamento ofensivo era conseguir desmontar a linha de seis (do Peñarol), com bloco mais baixo. A linha de seis se desdobrava com os laterais para atrapalhar nossos meias e alas. Tentamos aumentar um pouquinho a distância que precisariam percorrer. Para sermos capazes de ter a bola com mais critérios para diminuir a possibilidade de o adversário conseguir encurtar. Assim como a velocidade na circulação de bola. Estávamos sendo rápidos na recuperação, execução - disse Artur Jorge.

- Tivemos uma primeira metade em que acabamos entendendo a dinâmica do adversário. Estávamos bem preparados. A tensão existe, é normal, tinha um estádio cheio, expectativa alta. Precisamos estar preparados. Precisamos controlar nossas próprias expectativas. Acho que faltou um pouquinho na primeira parte. Acabou por acontecer mais no segundo tempo. Fazer gols ajuda a equipe a ir se libertando. É um momento de grande responsabilidade, momento histórico para o clube, os jogos mais importantes da história do clube - completou o técnico.

O Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Savarino (2), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus foram os autores dos gols da equipe treinada por Artur Jorge. O Alvinegro volta a enfrentar os Carboneros na próxima quarta-feira (30), às 21h30m (de Brasília), para sacramentar a vaga na final do torneio continental. A partida será no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Web vai à loucura com goleada do Botafogo: ‘Futebol de campeão’