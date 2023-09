O Botafogo vive seu pior momento na temporada e viu a sua vantagem na liderança do Brasileirão cair para sete pontos após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na noite deste sábado (16). O gol marcado por Paulinho na Arena MRV garantiu o triunfo do Galo nesta partida de encerramento da 23ª rodada, que marcou a terceira derrota consecutiva do clube carioca nesta temporada.