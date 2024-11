Jogadores do Botafogo comemoram em classificação à final da Copa Libertadores (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES) aponta que Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024, é o jogador mais valioso da América do Sul. A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Itatiaia.

De acordo com o levantamento, o valor justo por 100% dos direitos econômicos de Luiz Henrique está estimado entre 26 e 35 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões a R$ 216 milhões segundo a cotação atual).

O atacante de 23 anos foi contratado no primeiro semestre, em negociação tocada diretamente por John Textor, e chegou como o reforço mais caro da história do clube. A transferência foi superada com a chegada de Thiago Almada ao Botafogo, em junho.

Contratado pelo Botafogo em fevereiro por cerca de 20 milhões de euros (na época R$ 106 milhões), Luiz Henrique é um dos principais destaques do Glorioso. Seu desempenho pelo clube lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira e, como consequência, o camisa 7 desperta a atenção de clubes do exterior.

Quando vemos a nível global, o jogador mais caro do mundo da atualidade, segundo o estudo, é Bellingham, do Real Madrid, avaliado entre € 214 milhões e € 271 milhões. Ao lado dele, o ranking conta com Erling Haaland, do Manchester City (202 a 256 milhões de euros) e Lamine Yamal, do Barcelona (150 a 190 milhões de euros).

Luiz Henrique anotou um gol na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja os jogadores do futebol brasileiro na lista avaliados acima de 10 milhões

Luiz Henrique (Botafogo) – € 26M a € 35M

Flaco López (Palmeiras) – € 22M a € 30M

Pedro (Flamengo) – € 20M a € 28M

Paulinho (Atlético-MG) – € 19M a € 25M

Yuri Alberto (Corinthians) – € 17M a $ 23M

Luciano Rodríguez (Bahia) – € 12M a € 15M

Borré (Internacional) – € 11M a € 14M

Bobadilla (São Paulo) – € 11M a € 14M

Thiago Borbas (Red Bull Bragantino) – € 11M a € 14M

Jhon Arias (Fluminense) – € 10M a € 13M

Lucas Esquivel (Athletico-PR) – € 10M a € 13M