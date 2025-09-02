Al Ain recusa proposta do Botafogo por Erik

O Al Ain, dos Emirados Árabes, recusou uma proposta por empréstimo do Botafogo por Erik. Titular de sua equipe e convocado pela seleção nacional, o lateral-esquerdo é visto como inegociável pelo clube árabe. Com o fim da janela de transferências do futebol brasileiro nesta terça-feira (2), a tendência é que o Glorioso não busque outro nome.

Apesar do desejo do Al Ain de não liberar o atleta, o estafe de Erik acreditava que haveria uma flexibilização por parte do clube. No entanto, o cenário por uma liberação é difícil. A informação é do "Ge".

Erik, alvo do Botafogo, em campo pelo Al Ain (Foto: Divulgação)

Botafogo terá dois nomes à disposição na lateral esquerda

A ideia do Botafogo era buscar um substituto para Cuiabano, que foi negociado com o futebol inglês. Sem sucesso por Erik, o time carioca terá Alex Telles e Marçal na lateral esquerda até o fim da temporada.

Despedida de Cuiabano

Em sua despedida do Botafogo, Cuiabano, nome importante em 2024 no Glorioso, prometeu que voltará ao time carioca.

- Chegou a hora de me despedir do Botafogo, esse clube que acreditou em mim e abriu as portas para que eu pudesse sonhar ainda mais alto. Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, eu entendi a responsabilidade que é carregar a estrela no peito - iniciou Cuiabano.

- Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo. Obrigado, Estrela Solitária, por me marcar pra sempre. Esse não é um adeus, é só um até logo - completou.