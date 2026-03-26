Botafogo abre convesas com Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge

O Botafogo tem uma lista de técnicos mais experientes no radar para o lugar de Martín Anselmi, que foi demitido na última semana devido à pressão sofrida pelos maus resultados, porém não descarta uma nova aposta para o comando da equipe. Trata-se de Franclim Carvalho, de 39 anos, ex-auxiliar da comissão técnica de Artur Jorge, que ganhou força e agrada ao empresário John Textor.

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A informação foi divulgada inicialmente por Thiago Grachet, do canal "Glorioso Play", e confirmada pela reportagem do Lance!. A possibilidade agrada ao norte-americano, sobretudo pelo fato de Franclim já conhecer e estar adaptado ao ambiente da SAF, além de apresentar um estilo de jogo alinhado ao modelo desejado por Textor para o Botafogo.

Franclim Carvalho, inclusive, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo em 2024 como assistente de Artur Jorge, sendo peça-chave especialmente na organização ofensiva da equipe.

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O português estava no Al-Rayyan, do Catar, e deixou a comissão de Artur Jorge — que foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta quinta-feira — já com o objetivo de iniciar sua trajetória como treinador principal. Ele chegou a despertar interesse de clubes em Portugal, sendo especulado no Tondela, mas as conversas não avançaram. Enquanto isso, o Botafogo mantém contatos iniciais e pretende acelerar o processo de definição do novo técnico nos próximos dias.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Outros técnicos na mira do Botafogo

Além de Franclim, o Botafogo analisa outros treinadores e tem lista robusta para o cargo deixado por Anselmi. Nomes como Tite, Crespo, Fernando Diniz e Vojvoda agradam.

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A diretoria alvinegra via instabilidade no trabalho de Martín Anselmi e, mesmo após a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, optou pela ruptura do trabalho do técnico argentino. Porém dias após a decisão, o argentino segue vinculado ao Botafogo.

A oficialização da sua saída esbarrou em uma divergência de entendimentos entre o estafe do treinador e a diretoria alvinegra em relação aos termos e valores da multa rescisória, o que tem gerado um imbróglio nos bastidores do clube.

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