O Botafogo acertou a renovação de contrato de contrato do meia Arthur Novaes, de 17 anos, joia das categorias de base e que vem se destacando no grupo principal no início da temporada. O jovem assinou o novo vínculo com validade até junho de 2029.

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Arthur Novaes, agora, terá multa rescisória para clubes no exterior avaliada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões), além de uma valorização salarial. Os novo contrato já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF.

As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

O jovem meio-campista subiu para o time principal a pedido do ex-técnico Martín Anselmi, demitido mesmo após a vitória sobre o Bragantino. Novaes vinha se destacando na base, foi protagonista na conquista do Estadual em 2025, e passou a ser tratado como grande prospecto.

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Arthur Novaes renovou contrato com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Pedindo espaço no Botafogo

Em 2026, o camisa 48 disputou cinco partidas pelo time principal, sendo todas pelo Campeonato Carioca. Arthur Novaes, ainda que pequeno e franzino, chamou atenção pela qualidade no passe e como dá ritmo ao jogo aproveitando atalhos. Calma de gente grande para desfilar seu bom futebol.

Apesar disso, o Botafogo trata com cautela a minutagem do jogador no ano. Arthur Novaes segue o processo de formação, aproveitando para trabalhos físicos e de maior nível com o grupo principal, e fica à disposição.

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O Botafogo tenta se recuperar após início ruim no Brasileirão. Ocupando a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, o Glorioso volta a campo no domingo (29), contra o Athletico-PR, fora de casa, em duelo atrasado pela quinta rodada.

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