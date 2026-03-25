Anselmi e Botafogo divergem sobre valor e travam rescisão

Demitido no último domingo (22), o técnico argentino Martín Anselmi ainda possui vínculo ativo com o Botafogo. A oficialização da sua saída esbarrou em uma divergência de entendimentos entre o estafe do treinador e a diretoria alvinegra em relação aos termos e valores da multa rescisória, o que tem gerado um imbróglio nos bastidores do clube.

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De acordo com o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, a equipe de Anselmi entende que tem direito a receber um montante na casa dos US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões na cotação atual). Essa cobrança se baseia na interpretação de uma cláusula que elevaria o valor da multa caso o contrato fosse rompido antes dos primeiros seis meses de trabalho. O Botafogo, no entanto, discorda dessa leitura contratual e não reconhece a exigência.

Pelo acordo original, em caso de demissão, o clube carioca deveria arcar com a totalidade dos salários do treinador até o fim do vínculo, previsto para dezembro de 2027. O debate atual se concentra em definir quem tem razão na interpretação das cláusulas de tempo mínimo.

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Martín Anselmi foi demitido do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Interesse do Monterrey

Paralelamente às negociações para destravar o distrato, Anselmi já foi procurado pelo Monterrey, do México. O mercado mexicano é visto com bons olhos pelo técnico, que acumula uma passagem de sucesso pelo Cruz Azul antes das passagens no Porto e no próprio Botafogo.

O clube carioca acompanha a movimentação com atenção. A expectativa da diretoria alvinegra é que, caso o argentino feche contrato com uma nova equipe, o Botafogo fique juridicamente isento de pagar o montante total dos salários que seriam devidos até 2027, aliviando o caixa da SAF.

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