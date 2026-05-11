Ex-Botafogo revela bastidores da demissão de Renato Paiva após o Mundial: 'Ninguém esperava'

A troca de treinadores foi uma das marcas do Botafogo ao longo da temporada de 2025. Entre a saída de Renato Paiva e a chegada de Davide Ancelotti, o elenco precisou se adaptar rapidamente a diferentes ideias de jogo em meio a um ano de reformulação, pressão e mudanças constantes no clube. Em entrevista ao Lance!, o zagueiro David Ricardo, hoje no Dínamo Moscou, falou sobre como o grupo encarava essas mudanças internamente e detalhou os bastidores da relação dos jogadores com os treinadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o defensor, mudanças no comando técnico impactam diretamente a rotina do elenco, principalmente pela necessidade de adaptação a novas metodologias e modelos de jogo.

continua após a publicidade

— É sempre difícil para nós jogadores quando muda um treinador. Vem outro treinador com uma ideia totalmente diferente de jogo. Às vezes muda praticamente tudo. Então, nós jogadores temos que nos adaptar novamente a um novo trabalho. Então, é sempre difícil para nós, que já estamos adaptados em um trabalho — afirmou.

David Ricardo relembrou especialmente a saída de Renato Paiva, que deixou o clube após o Mundial de Clubes. De acordo com o zagueiro, a notícia pegou o elenco de surpresa, principalmente pelo ambiente positivo criado pelo treinador dentro do grupo.

continua após a publicidade

— Com a saída do Paiva, a gente sentiu um pouco, sim. Porque a gente estava bastante adaptado ao futebol do Paiva, adaptado com tudo que ele passava, com o modelo de jogo. Então, logicamente foi bastante difícil — disse.

— Confesso que ninguém esperava. Acredito que nenhum dos jogadores esperava. E quando chegou a notícia, nós jogadores ficamos bastante tristes. Ficamos bastante tristes com a situação, porque a gente gostava bastante do Paiva. Foi um grande treinador também, que eu aprendi bastante com ele — declarou.

Renato Paiva em treino do Botafogo antes de duelo com o PSG pelo Mundial de Clubes (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

David Ricardo também elogiou o trabalho de Renato Paiva no duelo diante do PSG, apontado por ele como um dos momentos mais marcantes da temporada.

— O que ele fez contra o PSG, eu aprendi bastante. Ainda assim, não jogando, aprendi bastante vendo. Ele deu uma aula de futebol, todos viram. Como a gente jogou, como a gente conseguiu anular o PSG e conseguir a vitória — afirmou.

David Ricardo falou sobre Davide Ancelotti, ex-treinador do Botafogo

Após a saída de Paiva, o Botafogo apostou em Davide Ancelotti para a sequência da temporada. Segundo David Ricardo, o grupo rapidamente comprou a ideia do treinador italiano, o que ajudou o time a construir uma sequência positiva.

— O Davide chegou, e a gente teve que recalcular tudo, comprar a ideia do David. E acredito que foi por isso que deu tão certo, principalmente no final, que a gente comprou a ideia dele — comentou.

O zagueiro também fez elogios individuais ao trabalho de Davide Ancelotti e afirmou que viveu sua melhor fase sob o comando do treinador.

— Cara, o Davide foi um treinador que me ensinou muito. Eu aprendi bastante com ele. Eu me tornei um atleta muito melhor do que eu era nas mãos do Davide Ancelotti. Eu acredito que até a minha melhor fase foi com ele — afirmou.

Segundo o defensor, a relação entre elenco e comissão técnica foi um dos fatores que contribuíram para a sequência invicta construída naquele período.

— Era um treinador que o grupo estava bastante unido com ele no tempo que ele estava à frente do clube. Nós jogadores compramos a ideia dele. O dia a dia era muito bom, os treinos eram muito bons. Por isso que deu tão certo ali no finalzinho, que a gente conseguiu emplacar dez jogos invictos — disse.

Por fim, David Ricardo destacou que, apesar das dificuldades naturais causadas pelas mudanças de comando, o elenco conseguiu responder bem ao longo da temporada graças à união interna do grupo.

— Ano passado a gente tinha um grupo muito bom, um grupo bastante trabalhador, um grupo bastante unido. E a gente foi se fortalecendo durante a temporada. Quando aconteceu a troca de treinador, a gente unido comprou a ideia do novo treinador e conseguimos alguns resultados positivos — finalizou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade