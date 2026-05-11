Artur Cabral tem média de gols próxima à de Igor Jesus no Botafogo

Neste domingo (10), Arthur Cabral marcou o gol que garantiu o empate do Botafogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, nos últimos minutos da partida. A comparação entre os números de Artur e Igor Jesus no Glorioso mostra que a diferença na média de gols entre os dois não é tão grande quanto as críticas ao camisa 19 do Botafogo fazem parecer.

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Enquanto Igor marcou 17 gols em 4.524 minutos, Artur fez 11 gols em 3.465 minutos. Em média, Igor participa de um gol a cada 266 minutos, enquanto Artur marca a cada 315 minutos. Os números mostram que a diferença de rendimento ofensivo entre os dois não é tão expressiva quanto muitas vezes se imagina.

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O que naturalmente pesa na percepção é o contexto dos gols. Igor Jesus marcou em momentos históricos e decisivos para o Botafogo, sendo peça importante nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2024 e da Libertadores de 2024.

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Já Arthur Cabral convive com um cenário diferente: o centroavante chegou ao clube cercado de expectativa, sob pressão e comparação constante com Igor Jesus, que participou diretamente dos maiores feitos recentes do Botafogo.

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Sob um contexto de fortes turbulências nos bastidores do clube, trocas de treinadores e reformulação do elenco, Arthur precisa assumir protagonismo em uma fase menos favorável da equipe alvinegra.

Igor Jesus pelo Botafogo

🕹️59 jogos

⚽17 gols (2x Mundial; 5x Libertadores; 8x Brasileirão; 2x Copa do Brasil; 1x Campeonato Carioca).

🕓Minutos em campo: 4524

O protagonismo de Igor Jesus nas campanhas de título do Brasileirão 2024 e Libertadores do mesmo ano fez com que ele rapidamente criasse uma identificação muito forte com a torcida alvinegra. Mais do que os números, o atacante ficou marcado por gols decisivos, atuações em jogos grandes e pela entrega dentro de campo no ano mais vitorioso da história do Botafogo.