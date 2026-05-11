Artur Cabral tem média de gols próxima à de Igor Jesus no Botafogo
Os números mostram: diferença entre Igor Jesus e Artur Cabral não é tão grande
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (10), Arthur Cabral marcou o gol que garantiu o empate do Botafogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, nos últimos minutos da partida. A comparação entre os números de Artur e Igor Jesus no Glorioso mostra que a diferença na média de gols entre os dois não é tão grande quanto as críticas ao camisa 19 do Botafogo fazem parecer.
Imprensa europeia repercute atuação de Neymar em Santos x Bragantino: ‘Se recusa a desistir’
Fora de Campo
Especialista de arbitragem dá veredito sobre gol anulado do Palmeiras
Fora de Campo
Jogador do Corinthians vira assunto após vitória contra o São Paulo: ‘É seleção’
Fora de Campo
Enquanto Igor marcou 17 gols em 4.524 minutos, Artur fez 11 gols em 3.465 minutos. Em média, Igor participa de um gol a cada 266 minutos, enquanto Artur marca a cada 315 minutos. Os números mostram que a diferença de rendimento ofensivo entre os dois não é tão expressiva quanto muitas vezes se imagina.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O que naturalmente pesa na percepção é o contexto dos gols. Igor Jesus marcou em momentos históricos e decisivos para o Botafogo, sendo peça importante nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2024 e da Libertadores de 2024.
Já Arthur Cabral convive com um cenário diferente: o centroavante chegou ao clube cercado de expectativa, sob pressão e comparação constante com Igor Jesus, que participou diretamente dos maiores feitos recentes do Botafogo.
🔥 Aposte nos próximos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Sob um contexto de fortes turbulências nos bastidores do clube, trocas de treinadores e reformulação do elenco, Arthur precisa assumir protagonismo em uma fase menos favorável da equipe alvinegra.
Igor Jesus pelo Botafogo
🕹️59 jogos
⚽17 gols (2x Mundial; 5x Libertadores; 8x Brasileirão; 2x Copa do Brasil; 1x Campeonato Carioca).
🕓Minutos em campo: 4524
O protagonismo de Igor Jesus nas campanhas de título do Brasileirão 2024 e Libertadores do mesmo ano fez com que ele rapidamente criasse uma identificação muito forte com a torcida alvinegra. Mais do que os números, o atacante ficou marcado por gols decisivos, atuações em jogos grandes e pela entrega dentro de campo no ano mais vitorioso da história do Botafogo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias