Botafogo renova contratos de Arthur Novaes e Justino
Dupla se destacou no Campeonato Carioca deste ano
O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (26), as renovações contratuais de Arthur Novaes e Justino. O meia de 17 anos, considerado uma joia do clube, assinou vínculo até junho de 2029. Já o zagueiro, cuja polivalência é seu principal diferencial, firmou acordo até novembro de 2028. Ambos se destacaram no Campeonato Carioca deste ano.
Botafogo renova contrato de Arthur Novaes até 2029, com multa acima de R$ 480 milhões
Vai contratar? Presidente do Corinthians atualiza negociação por Arthur Cabral, do Botafogo
Anselmi e Botafogo divergem sobre valor e travam rescisão
Arthur Novaes passa a ter multa rescisória para clubes do exterior fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões), além de valorização salarial. O novo contrato já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O jovem meio-campista foi promovido ao time principal a pedido do ex-técnico Martín Anselmi, demitido mesmo após a vitória sobre o Bragantino. Novaes vinha se destacando nas categorias de base, foi protagonista na conquista do Estadual em 2025 e passou a ser tratado como uma grande promessa.
Destaque nas divisões de base do Botafogo, Justino tem na polivalência sua principal virtude. Durante grande parte de sua formação nos juniores, atuou como volante. Em 2025, no entanto, passou a jogar como zagueiro, em trabalho com o técnico Rodrigo Bellão. Sua estreia no time profissional ocorreu neste ano, quando chegou a marcar um gol contra o Boavista no Campeonato Estadual.
