Botafogo supera o Bragantino e ganha respiro no Brasileirão
Time de Martín Anselmi deixa momentaneamente o Z-4
No sufoco, e graças a duas defesas difíceis de Raul nos minutos finais, o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (21), no interior paulista, e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão. Alex Telles e Barboza marcaram os gols do clube carioca, enquanto Lucas Barbosa descontou para os donos da casa.
Como foi Bragantino x Botafogo
Precisando vencer o Bragantino para tentar diminuir a turbulência, o Botafogo foi a campo com algumas mudanças. Mateo Ponte iniciou na lateral, Barboza retomou a posição na zaga e Santi Rodríguez ganhou uma vaga no meio campo. E o time teve um bom começo de jogo, abrindo o marcador logo aos 7 minutos através de Alex Telles. O lateral cobrou com tranquilidade um pênalti duvidoso, marcado pelo árbitro Lucas Casagrande após ser chamado pelo VAR.
Depois disso, porém, o time carioca voltou a demonstrar a dificuldade de jogo que tem sido a tônica da temporada. Mesmo que o Bragantino não fosse uma primazia técnica, o time da casa conseguiu manter o controle de jogo no meio campo e passou a dificultar a saída de jogo do Botafogo. Lucas Barbosa empatou aos 14, e Henry Mosquera chegou a virar aos 20. O gol, porém, foi anulado por impedimento.
A partida se desenvolveu mais aberta no segundo tempo. Vitinho e Allan entraram e o Botafogo conseguiu avançar um pouco suas linhas, mas novamente sem capacidade de se impor diante do Bragantino.
As chances de gols foram aparecendo dos dois lados. Sasha e Henry Mosquera, duas vezes, perderam a chance de colocar o Bragantino na frente. Mateo Ponte teve boa chance aos 19, mas não finalizou. Até que, aos 26, Barboza subiu mais que todo mundo na cobrança de escanteio de Danilo e marcou 2 a 1.
Nos minutos finais, o time da casa se jogou ao ataque, mas aí começou a se destacar o goleiro Raul. Ele salvou duas finalizações à queima-roupa, uma de Isidro Pitta, aos 42, e outra de Gustavo Marques, aos 46.
O que vem pela frente
Agora, o Brasileirão para por causa da Data Fifa, mas não para o Botafogo. O time volta a campo no domingo (29), quando enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, em jogo atrasado da quinta rodada. O Bragantino, por sua vez, joga apenas em 2 de abril, quando receberá Flamengo no Cícero de Souza Marques.
✅ FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO X BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro - 8ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (RJ)
🥅 Gols: Alex Telles (7'/1ºT), Lucas Barbosa (14'/1ºT), Barboza (26'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Santi Rodríguez, Matheus Martins e Edenilson (BOT); Juninho Capixaba e Alix Vinicius (RBB)
ESCALAÇÕES
BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Ignacio Sosa) e Rodriguinho (Gustavinho); Henry Mosquera (Herrera), Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Isidro Pitta).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Raul; Mateo Ponte, Ferraresi (Justino), Barboza e Alex Telles (Vitinho); Danilo, Santi Rodríguez (Allan) e Montoro; Joaquín Corrêa, Matheus Martins (Edenilson) e Júnior Santos (Villalba).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
