Depois da derrota, por 3 a 0, para o Pachuca, do México, no Clássico das Américas, pela Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), o Botafogo pode, finalmente, se despedir de uma temporada histórica para o clube. Segundo o zagueiro Alexander Barboza, o resultado melancólico deixou um clima de 'despedida' no vestiário do Glorioso.

O zagueiro analisou a partida do Glorioso e admitiu que a sequência de jogos e viagens afetou o desempenho da equipe. Mas, depois de conquistar a Libertadores e Brasileirão, Barboza exaltou a temporada feita pelos jogadores.

– No vestiário ficamos um pouco tristes, porque tínhamos o sonho de poder levantar mais três taças. Infelizmente não foi possível. Acho que não há corpo que aguente. Foram muitos jogos, um atrás do outro, uma viagem de mais de 15 horas. Um avião que não era o melhor, um avião fraco. E isso pesou no jogo. A gente tentou. Tentamos jogar, tivemos situações de gol também, mas não deu certo. Só podemos agradecer pelo ano. Um ano glorioso, incrível, para todos nós. Para o torcedor, para o clube, para cada jogador.

Já era esperado que o elenco alvinegro sofresse grandes mudanças para 2025. Alguns atletas, que chegaram na última janela de transferências, como empréstimo ou compra, já tinham data para deixar o clube ao fim do ano. É o caso de Thiago Almada, Adryelson, Luiz Henrique e Jeffinho. Depois da partida, o defensor argentino revelou o clima emotivo no vestiário com a despedida de alguns jogadores que não voltarão para o próximo ano.

– Muitos jogadores não vão continuar aqui. Então é também agradecer a eles. Muitas despedidas. Porque são contratos que finalizam. Então… Uns já falaram que ficam ou não, A gente não sabe. Cada jogador tem um problema personal. Mas já houve muitos abraços, muitos choro também. Porque é um grupo muito bom. Um grupo de gente boa, de verdade. E uma família que dificilmente continua assim ano que vem. Mas estamos juntos sempre. Na derrota e nas vitórias também – completou.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.