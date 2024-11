Barboza comenta expulsão de Gregore e dedica título do Botafogo na Libertadores

Após o título do Botafogo na Libertadores, Alexander Barboza comentou a expulsão do volante Gregore. O zagueiro ainda dedicou o título da Libertadores ao volante do Alvinegro. O camisa 26 levou o cartão vermelho mais rápido da história da Libertadores depois de atingir o rosto de Fausto Vera com as travas da chuteira.

➡️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez na história

- Personalidade, humildade. Todo mundo correu muito hoje. Foi um jogo para nós muito difícil. Um jogador a menos com 40 segundos. Uma final com muitas as emoções. Incrível o que esse time conseguiu. Isso é para o Gregore também. É um cara que para nós é muito importante. Foi uma jogada infeliz, deixou ele fora da final. É para ele também. Ele merece mais do que nós. Porque é um cara top e estamos felizes por ele também - disse Barboza.

No cronômetro, Gregore atingiu a cabeça de Fausto Vera com a sola da chuteira aos 29 segundos de jogo. O cartão vermelho, contudo, foi mostrado pelo árbitro argentino Facundo Tello a 1min4s, enquanto Vera era atendido. Assim, oficialmente, a expulsão do jogador do Glorioso deve constar como tendo ocorrido no segundo minuto de jogo.

Vitória do Botafogo

O Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e se sagrou campeão da América pela primeira vez na História. Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo.

