Luiz Henrique, do Botafogo, foi eleito o Herói do Jogo na final da Libertadores. O ponta-esquerda anotou o primeiro gol no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, além de ter sofrido a penalidade que gerou o segundo tento, em cobrança convertida por Alex Telles.

Após o apito final, o atacante se emocionou em entrevista e celebrou a conquista continental, dedicando-a à sua família e elevando o Glorioso a níveis altos no futebol da América do Sul.

- Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu pude proporcionar essa vitória para a minha mãe e para o meu irmão. eles nunca tiveram essa oportunidade de estar me vendo na final da Libertadores e sendo campeão e ainda sendo o melhor da partida - falou o atleta.

- Quero agradecer muito ao Botafogo. Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar lá no topo, porque é um clube que vem trabalhando muito, que vem se empenhando muito no dia a dia. Essa é a minha palavra: só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo, então eu tenho que seguir com esse foco, com os pés no chão, e seguir que ainda tem mais - completou Luiz.

🎯 Luiz Henrique foi crucial para a campanha do Botafogo

Na trajetória do Glorioso na Libertadores, Luiz Henrique anotou quatro gols e deu duas assistências. Três das quatro bolas na rede foram registradas já no mata-mata, configurando a importância do jogador em momentos decisivos de sua equipe.

Este é o primeiro título do Botafogo na competição. O clube nunca havia conseguido alcançar a final, e ergue a taça na primeira decisão de sua história, sob o comando do português Artur Jorge, em grande decisão disputada no Monumental de Núñez.