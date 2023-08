Diferente da boa fase no Brasileirão, o Botafogo empatou com Defensa y Justicia por 1 a 1 pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos. Gabriel Pires marcou para o Glorioso, enquanto Tripichio para time argentino argentinos. O autor do gol alvinegro foi um dos destaques positivos do Alvinegro junto com Tchê Tchê.