Em 2019, Botafogo e Defensa y Justiça se enfrentaram duas vezes pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A primeira partida foi no Estádio Nilton Santos, decidida por um golaço do atacante Erik, já nos acréscimos de jogo. O confronto volta a se repetir em 2023, desta vez nas quartas de final da competição. Mas por onde anda o herói do duelo de quatro anos atrás?