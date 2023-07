No entanto, Eduardo Sasha ainda tem alguns obstáculos a encarar. O jogador de 31 anos sente desgaste físico, em especial com a maratona de jogos, e frequentemente é substituído. Diante do Botafogo, ele almeja mostrar mais vigor para furar o forte bloqueio botafoguense e também ser decisivo em poucos toques com a bola no pé. Cabe ao camisa 19 superar o líder da competição.