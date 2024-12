Os frutos estão sendo colhidos. A conquista da Libertadores pelo Botafogo em cima do Atlético-MG, no sábado (30), foi a coroação do investimento feito pelo americano John Textor, dono da SAF do Glorioso. No entanto, o investidor vive momentos complicados nos outros grupos em que é acionista. Segundo a jornalista Alicia Klein, é momento de ligar o alerta.

continua após a publicidade

— O trabalho de 'scouting' do Botafogo precisa ser louvado. E, bem ou mal, mérito do Textor. Em algum momento ele aprovou. Essas pessoas são contratadas e pagas por ele. Então, o Botafogo não só botou dinheiro, mas montou um bom time. […] É preciso reconhecer a qualidade do trabalho, mas sabendo que a conta pode chegar — afirmou Alicia, na coluna do Uol.

➡️Festa do Botafogo está definida e terá desfile em carro aberto; confira

John Textor é dono da Eagle Football Holding, que gere o Molenbeek-BEL, Crystal Palace-ING, Botafogo e Lyon-FRA. Apesar do bom momento do time carioca, o Lyon vive um momento conturbado financeira e esportivamente. A equipe possui uma dívida de 505,1 milhões de euros (cerca de R$ 3,2 bilhões na cotação atual) e está sendo pressionado pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) para apresentação de uma garantia de 100 milhões de euros (R$ 634 milhões), para a atual temporada.

continua após a publicidade

Jogadores do Botafogo comemoram título inédito da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Segundo veículos de imprensa da França, uma possibilidade de garantia por parte do Lyon é o compromisso de vender jogadores dos clubes que fazem parte do portifólio da Eagle Football, como o Botafogo. Outra solução seria John Textor vender suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra, onde tem 45% de participação. A situação atual é que o clube francês está proibido de contratar na próxima janela de transferências, caso não melhore a sua situação financeira.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo é a equipe de John Textor em melhor fase no momento — o Glorioso conquistou a Copa Libertadores e ocupa a 1ª posição do Brasileirão. Na França o Lyon é o atual 5º colocado da Ligue 1, enquanto o Crystal Palace é o 17º da Premier League. Já o Molenbeek é o terceiro na segunda divisão belga.