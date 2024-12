Artur Jorge admite desgaste do Botafogo: ‘Jogamos contra nós mesmos’

Depois de perder para o Pachuca, do México, por 3 0, no Clássico das Américas, pela primeira partida da Copa Intercontinental, o Botafogo encerra a temporada com dois grandes títulos e sem motivos para lamentar. Foi isso que Artur Jorge fez questão de ressaltar durante coletiva de imprensa após a partida. Segundo o treinador, o desgaste físico pesou para o desempenho dos jogadores, mas que o resultado não tira o mérito dos atletas depois de um ano excepcional.

– Este que é um resultado que nos causa alguma desilusão, tendo em conta aquilo que era a nossa expectativa, mas nesta altura compete a mim também fazer justiça àquilo que é a campanha, o ano 2024, deste Botafogo. Foram 75 jogos, 75 longos jogos que tivemos ao longo desta temporada e onde, de uma forma inteiramente merecida e justa, acabamos por conquistar não só a Copa Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro. Naturalmente, tínhamos outras expectativas para este jogo frente ao Pachuca, mas acabamos por não conseguir ser mais fortes que o adversário e, dessa forma, temos que nos resignar com aquilo que é o resultado. Dar os parabéns ao Pachuca e dar também os parabéns aos meus jogadores, à minha equipe, pela excelente temporada que este resultado, de forma alguma, faz com que seja menos meritório do que aquilo que eles merecem.

Sequência de jogos e viagens

– Todo este contexto que nós, de uma forma justa, podemos avaliar não tem só a ver com aquilo que é o fato de termos apenas 24 horas para poder estar num país onde competimos depois de uma viagem extremamente longa, tem sido uma ponta final de campeonato de grande exigência para todos nós, para aquilo que foi a equipe, de uma exigência altíssima, onde disputamos jogos que foram verdadeiras finais e, portanto, nesta altura é um contexto que apenas e só a nós nos diz respeito, porque não servirá nunca de desculpa para o que quer que seja. A verdade é que, eu volto a dizer, e tenho que o destacar uma vez mais, este Botafogo fez uma temporada excepcional, extraordinária na forma como se comportou, é um ano histórico para todos nós e, portanto, isso não sairá nunca daquilo que é a campanha que fizemos.

Mérito do Pachuca

– Hoje não fomos capazes de ser o melhor, é isso que nós temos que assumir de uma forma muito clara, portanto, tudo aquilo que seja o contexto, cada um que faça a sua avaliação, nós fazemos também, é importante nós sabermos o porquê é que não fomos mais capazes, e ter que aceitar aquilo que é, de fato, a última ponta final. Nós tivemos uma temporada que termina de uma forma de grande exigência para nós.

O que deu errado?

– Quando se perde é mais fácil de encontrar algumas coisas que não funcionaram, mas há uma coisa que eu tenho também que realçar que é não foi por falta de empenho, não foi por falta de vontade dos jogadores da própria equipa, que nós hoje não conseguimos. Acabamos por ter algumas más decisões, acabamos por não ser tão eficazes naquilo que é o nosso jogo posicional coletivo, acabamos por ter também algum desacerto em algumas finalizações. (6:24) Há uma série de fatores que poderiam justificar não só o resultado, (6:29) mas também aquilo que é a própria exibição.

Sobre cansaço dos jogadores

– Hoje, mais do que tudo, nós jogámos contra nós próprios, e era muito difícil para nós, hoje, conseguir ter aquela nossa melhor versão, era muito difícil nós conseguirmos ter todo o elenco que aqui esteve, nas suas melhores condições, porque viajamos ao final do jogo com o São Paulo, toda a noite a viajar, chegamos aqui no dia seguinte à noite. Ou seja, há muita coisa aqui, dormir, acordar de madrugada, não serve de nada. Perdemos porque o Pachuca aproveitou, foi melhor do que nós, e acabou por conseguir um resultado que os permite ter sido melhor do que nós.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.