Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 09/11/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo recebeu o Cuiabá no Nilton Santos, nesta terça-feira (9), em partida que terminou em um empate sem gols, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar a posse de bola e finalizar mais vezes, a ofensiva alvinegra não conseguiu quebrar a defesa sólida do Auriverde. Ao fim do jogo, o técnico Artur Jorge disse que o placar não reflete o que foi a partida e reclamou na cera dos adversários.

O treinador pediu paciência para controlar as expectativas e bateu na tecla de manter os pés no chão para as próximas cinco partidas, que serão tratadas como finais. Em coletiva, o português ressaltou que a equipe ainda tem uma vantagem de quatro pontos na tabela e está em uma posição privilegiada em relação aos adversários:

– Tenho falado muito em que nós possamos controlar as expectativas, porque, de fato, quando se tem um campeonato tão equilibrado quanto este, ou de qualquer jogo de uma dificuldade imensa, nós temos que ter a capacidade também de perceber os momentos em que a equipe vai vivendo. E esta equipe já viveu há quatro jornadas atrás com um ponto de vantagem, já viveu depois com três, com seis. Hoje, vive com quatro. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam cinco jogos. Cinco jogos onde nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final do campeonato e a admissão de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, em poder fazer deste modo que eu for campeão.

– Hoje o resultado é extremamente injusto para nós. Não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Finalizações, bolos nos ferros, atacamos pela esquerda, pela direita, pelo centro. Acabamos o jogo com quatro homens na linha avançada. Há jogos assim. E nós temos que saber lidar também com isto. O futebol é isto mesmo. Não quero passar da euforia de ter, na jornada anterior, seis pontos, para hoje uma pressão de que tenho quatro. Não. Tenho quatro pontos de vantagem. E temos que saber lidar com isto de forma a poder perceber que há jogos que não nos dão mais do que aquilo que conseguimos, mas também não nos dão mais do que aquilo que nós, se calhar, às vezes, tentamos por a poder ter, e este não nos deu. Portanto, temos que pensar sobre aquilo que podemos ainda fazer melhor, porque há coisas para fazer melhor, e sim.

Ao ser questionado sobre as substituições, principalmente a de Almada, no início do segundo tempo, o treinador deixou claro que todas as modificações foram por opção técnica. Na ocasião, o técnico tirou o meia argentina e colocou Júnior Santos para formar o quarteto ofensivo com Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino, posteriormente substituído por Tiquinho Soares.

– Tentamos ter finalizações, tentamos chegar com a bola ao último terço. Claro que ficamos mais expostos. As posições do adversário, percebemos isso, mas fomos sempre muito competentes nesse processo defensivo também. A equipe esteve sempre equilibrada e reativa àquilo que eram as saídas do adversário, portanto conseguimos estar bem posicionados para isso, mas não foi o dia de fazer o gol hoje. O resultado é aquilo que fica, é aquilo que fica como registro, mas no todo, satisfeito com o desenvolvimento dos jogadores, porque, volto a dizer, tentamos de várias formas chegar à vantagem e o resultado não é de todo justo para aquilo que nós produzimos

Sobre ter empatado com o penúltimo colocado

– Para mim não há adversários, para mim há jogos e o fato de hoje este adversário ser penúltimo da tabela, pouco me diz. Aquilo que para mim é importante são os jogos, os jogos que nós procuramos e jogamos para ganhar, não é o adversário porque senão isto, e já vimos algumas e há algumas equipes assim também aqui que privilegiam e têm jogos especiais, para mim não, são todos especiais, são todos jogos importantes, jogando contra o primeiro, segundo, jogando contra o último e penúltimo. Jogos, é nisso que eu trabalho, e não em função do nome do adversário. Não fomos hoje capazes de fazer um gol que faria toda a diferença, seja na primeira metade, fosse na parte final, fazia e faria toda a diferença seguramente. Mas qual é isto? O futebol tem essas caixinhas de surpresa que muitas vezes nos surpreendem a nós, outras vezes surpreendemos os outros. Nesta altura, a sensação positiva que levo daqui é que nós não empatamos o jogo porque mudámos a nossa identidade, porque mudámos a nossa forma de jogar, porque mudámos a nossa estrutura. Não, nós mantivemos o mesmo padrão, mantivemos a mesma abordagem ao jogo e empatámos. Não há muito mais a dizer do que isso. E a relação da sensação é essa, é ser fiel a si próprio em relação àquilo que é, uma postura que eu quero e procuro que a equipe tenha do primeiro ao último jogo, do primeiro ao último minuto.

Agora, o Botafogo terá cerca de dez dias de descanso, por conta da Data Fifa, e só volta a campo para a partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão. Igor Jesus e Luiz Henrique se juntam à Seleção Brasileira nos próximos dias para os duelos contra Venezuela e Uruguai.