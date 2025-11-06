Atitude de Marlon Freitas encanta torcedores do Botafogo: 'Que ser humano'
Botafogo homenageou policial civil morto em operação no Rio
- Matéria
- Mais Notícias
Familiares de Rodrigo Velloso Cabral, policial civil e torcedor do Botafogo, receberam uma homenagem do clube carioca antes do clássico contra o Vasco. O capitão alvinegro, Marlon Freitas, recebeu os familiares com muito carinho e sua atitude foi reconhecida pelos torcedores do Botafogo.
Justiça reduz pena de Robinho por estudos e leituras em Tremembé
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo repercutem postura de Arrascaeta: ‘É frustrante’
Fora de Campo
Jornalista critica reação de Filipe Luís à expulsão de Plata: ‘Não é igual’
Fora de Campo
Velloso foi um dos quatro agentes que perderam a vida durante megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Torcedores organizados também penduraram uma bandeira com a imagem do falecido na arquibancada do estádio.
➡️O Botafogo terminará o Brasileirão em qual posição? Simule a tabela no Simulador do Lance!
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Botafogo homenageia policial civil morto em operação no Rio
O Botafogo divulgou a homenagem em suas redes sociais. Na plataforma X, o clube publicou: "Família do policial Rodrigo Velloso, grande botafoguense morto em operação no Complexo da Penha, recebe homenagem do Clube antes do clássico. #BFR".
Na semana anterior, o Fluminense também prestou homenagem aos quatro policiais mortos. A cerimônia ocorreu no Maracanã, antes da partida contra o Ceará, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores aplaudiram quando as imagens dos agentes foram exibidas no telão do estádio.
O capitão do Botafogo, Marlon Freitas, entregou uma camisa oficial do time aos familiares do policial durante o aquecimento dos jogadores. Torcedores organizados também penduraram uma bandeira com a imagem de Velloso na arquibancada do estádio.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias