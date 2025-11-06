menu hamburguer
Atitude de Marlon Freitas encanta torcedores do Botafogo: 'Que ser humano'

Botafogo homenageou policial civil morto em operação no Rio

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
13:30
Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida entre Botafogo x Bahia
Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida entre Botafogo x Bahia (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
Familiares de Rodrigo Velloso Cabral, policial civil e torcedor do Botafogo, receberam uma homenagem do clube carioca antes do clássico contra o Vasco. O capitão alvinegro, Marlon Freitas, recebeu os familiares com muito carinho e sua atitude foi reconhecida pelos torcedores do Botafogo.

Velloso foi um dos quatro agentes que perderam a vida durante megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Torcedores organizados também penduraram uma bandeira com a imagem do falecido na arquibancada do estádio.

Botafogo homenageia policial civil morto em operação no Rio

O Botafogo divulgou a homenagem em suas redes sociais. Na plataforma X, o clube publicou: "Família do policial Rodrigo Velloso, grande botafoguense morto em operação no Complexo da Penha, recebe homenagem do Clube antes do clássico. #BFR".

Na semana anterior, o Fluminense também prestou homenagem aos quatro policiais mortos. A cerimônia ocorreu no Maracanã, antes da partida contra o Ceará, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores aplaudiram quando as imagens dos agentes foram exibidas no telão do estádio.

Marlon Freitas recebe família de polícia morto em operação
Marlon Freitas recebe família de polícia morto em operação, que era torcedor do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/ BFR)

O capitão do Botafogo, Marlon Freitas, entregou uma camisa oficial do time aos familiares do policial durante o aquecimento dos jogadores. Torcedores organizados também penduraram uma bandeira com a imagem de Velloso na arquibancada do estádio.

