O confronto com o Cruzeiro, neste domingo (3), pode marcar uma virada de chave para o Botafogo. Após um mês de novembro terrível, marcado por derrotas e empates traumáticos, o Alvinegro inicia dezembro em busca de nova maré de sorte e com um objetivo: terminar 2023 com a cabeça erguida.



Sem vencer há nove jogos, o clube viu a vantagem de 13 pontos na liderança do Brasileirão escapar de forma cruel e no no "apagar das luzes". Apesar de estar na vice-liderança, corre risco de acabar a próxima rodada fora do G4.



