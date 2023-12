Site de acompanhantes oferece R$ 200 milhões para mudar nome de clube da Série A

O montante oferecido - R$ 200 milhões por 10 anos - é equivalente a cerca de R$ 1,7 milhão por mês, cerca de um terço do faturamento mensal do Fatal Model (R$ 6 milhões). A proposta não inviabiliza nenhum outro patrocínio atual ou futuro do clube.



A empresa também apresentou uma segunda proposta para se associar ainda mais ao clube: comprar os naming rights do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, por R$ 100 milhões, também por uma década. Dessa forma, o estádio passaria a se chamar “Arena Fatal Model Barradão”.



- Nossa proposta tem o objetivo de tornar o Vitória ainda mais forte para as próximas temporadas e ampliar a parceria que já é um sucesso. Seja qual for a proposta escolhida, ela será destinada de maneira integral para o departamento de futebol do clube, possibilitando melhorias na infraestrutura, capacitação de profissionais e contratação de jogadores. A presença de uma marca no nome de um clube é algo disruptivo no futebol brasileiro. Queremos que o torcedor faça parte dessa ação tão importante - explica Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.