NBA chega a 30 lojas no Brasil e consolida país entre os três maiores mercados no mundo; veja evolução

Quem visitar o espaço também terá a chance de mergulhar no universo NBA em ambiente totalmente customizado, com totem digital de fotos e espaço para comparar pés e mãos com craques da liga. No segundo andar existe um painel de LED interativo com momentos icônicos da NBA e conteúdos exclusivos, comparação com mão e pé, totem digital de fotos.



- A avenida Faria Lima é um enorme pólo de comércio e negociações da cidade de São Paulo. Ter uma NBA Store no local é mais um passo que damos em nosso plano de expansão das lojas no país. Temos certeza de que o fã e o público em geral terão uma nova atração na região - disse Sergio Perrella Filho, vice-presidente de Global Merchandising da NBA no Brasil.