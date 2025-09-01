menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Apenas 13 dos 47 campeões da Libertadores seguem no elenco do Botafogo

Nove meses após o título histórico, apenas 28% do elenco permanece no clube

Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo
imagem cameraThiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
12:05
O título da Libertadores de 2024 foi um dos momentos mais marcantes da história do Botafogo. A conquista em Buenos Aires, no dia 30 de novembro, entrou para os livros e para a memória da torcida alvinegra. No entanto, menos de um ano após o feito, o elenco campeão foi praticamente desfeito.

Dos 47 jogadores que participaram da campanha vitoriosa — considerando aqueles que foram ao menos relacionados em algum jogo — apenas 13 seguem no clube, aproximadamente 28% do total. Ou seja, 34 atletas já deixaram o Botafogo, evidenciando um desmonte de elenco entre os campeões recentes do torneio continental.

Do total que saiu, 26 jogadores foram negociados ou saíram em definitivo, sete estão emprestados para outras equipes, e um se aposentou: o lateral-direito Rafael. Entre os nomes mais recentes a deixarem o Glorioso estão o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano, ambos contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Ex-Botafogo, John é anunciado como reforço do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Na final contra o Boca Juniors, no estádio Monumental de Núñez, 23 jogadores foram relacionados. Destes, apenas oito continuam no clube: Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino, Marçal (que chegou a sair e depois retornou), Allan e Matheus Martins.

O levantamento não inclui jogadores que foram apenas inscritos, mas não chegaram a ser relacionados para partidas.

Situação atual dos campeões da Libertadores de 2024 pelo Botafogo

Dos 47 jogadores que fizeram parte da campanha

  • 13 permanecem no clube
  • 26 saíram em definitivo
  • 7 estão emprestados
  • 1 se aposentou (Rafael)

Quem continua no elenco atual?

  • Vitinho
  • Alexander Barboza
  • Alex Telles
  • Marlon Freitas
  • Savarino
  • Marçal
  • Allan
  • Matheus Martins
  • Bastos
  • Newton
  • Jeffinho
  • Raul
  • Mateo Ponte

O restante do elenco campeão se espalhou por diversos clubes do Brasil e do mundo. Alguns seguem atuando em grandes centros, como Thiago Almada (Atlético de Madrid), Luiz Henrique (Zenit) e Tiquinho Soares (Santos). Outros optaram por mercados alternativos, como Adryelson e Hugo no Al Wasl (EAU), Gregore no Al-Rayyan (Catar) e Danilo Barbosa no Al-Ula (Arábia Saudita).

circulo com pontos dentroTudo sobre

