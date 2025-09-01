Apenas 13 dos 47 campeões da Libertadores seguem no elenco do Botafogo
Nove meses após o título histórico, apenas 28% do elenco permanece no clube
O título da Libertadores de 2024 foi um dos momentos mais marcantes da história do Botafogo. A conquista em Buenos Aires, no dia 30 de novembro, entrou para os livros e para a memória da torcida alvinegra. No entanto, menos de um ano após o feito, o elenco campeão foi praticamente desfeito.
Dos 47 jogadores que participaram da campanha vitoriosa — considerando aqueles que foram ao menos relacionados em algum jogo — apenas 13 seguem no clube, aproximadamente 28% do total. Ou seja, 34 atletas já deixaram o Botafogo, evidenciando um desmonte de elenco entre os campeões recentes do torneio continental.
Do total que saiu, 26 jogadores foram negociados ou saíram em definitivo, sete estão emprestados para outras equipes, e um se aposentou: o lateral-direito Rafael. Entre os nomes mais recentes a deixarem o Glorioso estão o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano, ambos contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.
Na final contra o Boca Juniors, no estádio Monumental de Núñez, 23 jogadores foram relacionados. Destes, apenas oito continuam no clube: Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino, Marçal (que chegou a sair e depois retornou), Allan e Matheus Martins.
O levantamento não inclui jogadores que foram apenas inscritos, mas não chegaram a ser relacionados para partidas.
Situação atual dos campeões da Libertadores de 2024 pelo Botafogo
Dos 47 jogadores que fizeram parte da campanha
- 13 permanecem no clube
- 26 saíram em definitivo
- 7 estão emprestados
- 1 se aposentou (Rafael)
Quem continua no elenco atual?
- Vitinho
- Alexander Barboza
- Alex Telles
- Marlon Freitas
- Savarino
- Marçal
- Allan
- Matheus Martins
- Bastos
- Newton
- Jeffinho
- Raul
- Mateo Ponte
O restante do elenco campeão se espalhou por diversos clubes do Brasil e do mundo. Alguns seguem atuando em grandes centros, como Thiago Almada (Atlético de Madrid), Luiz Henrique (Zenit) e Tiquinho Soares (Santos). Outros optaram por mercados alternativos, como Adryelson e Hugo no Al Wasl (EAU), Gregore no Al-Rayyan (Catar) e Danilo Barbosa no Al-Ula (Arábia Saudita).
