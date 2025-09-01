O título da Libertadores de 2024 foi um dos momentos mais marcantes da história do Botafogo. A conquista em Buenos Aires, no dia 30 de novembro, entrou para os livros e para a memória da torcida alvinegra. No entanto, menos de um ano após o feito, o elenco campeão foi praticamente desfeito.

Dos 47 jogadores que participaram da campanha vitoriosa — considerando aqueles que foram ao menos relacionados em algum jogo — apenas 13 seguem no clube, aproximadamente 28% do total. Ou seja, 34 atletas já deixaram o Botafogo, evidenciando um desmonte de elenco entre os campeões recentes do torneio continental.

Do total que saiu, 26 jogadores foram negociados ou saíram em definitivo, sete estão emprestados para outras equipes, e um se aposentou: o lateral-direito Rafael. Entre os nomes mais recentes a deixarem o Glorioso estão o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano, ambos contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Ex-Botafogo, John é anunciado como reforço do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Na final contra o Boca Juniors, no estádio Monumental de Núñez, 23 jogadores foram relacionados. Destes, apenas oito continuam no clube: Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino, Marçal (que chegou a sair e depois retornou), Allan e Matheus Martins.

O levantamento não inclui jogadores que foram apenas inscritos, mas não chegaram a ser relacionados para partidas.

Situação atual dos campeões da Libertadores de 2024 pelo Botafogo

Dos 47 jogadores que fizeram parte da campanha

13 permanecem no clube

26 saíram em definitivo

7 estão emprestados

1 se aposentou (Rafael)

Quem continua no elenco atual?

Vitinho

Alexander Barboza

Alex Telles

Marlon Freitas

Savarino

Marçal

Allan

Matheus Martins

Bastos

Newton

Jeffinho

Raul

Mateo Ponte

O restante do elenco campeão se espalhou por diversos clubes do Brasil e do mundo. Alguns seguem atuando em grandes centros, como Thiago Almada (Atlético de Madrid), Luiz Henrique (Zenit) e Tiquinho Soares (Santos). Outros optaram por mercados alternativos, como Adryelson e Hugo no Al Wasl (EAU), Gregore no Al-Rayyan (Catar) e Danilo Barbosa no Al-Ula (Arábia Saudita).