Santi Rodríguez analisa ‘melhor atuação’ pelo Botafogo e desabafa: ‘Foram exigentes’

Santi Rodríguez foi um dos destaques do Botafogo na vitória por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino neste sábado (30), no Nilton Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o uruguaio admitiu que essa foi a melhor atuação dele com a camisa alvinegra e desabafou sobre dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Vitinho é sincero sobre janela do Botafogo: ‘Espero que feche logo’

— Acho que sim (foi a melhor atuação pelo Botafogo). Honestamente, os primeiros meses foram um pouco difíceis para mim. Talvez as pessoas foram um pouco mais exigentes, mas a mudança de liga (da MLS para o Brasileirão) foi enorme, então, foi isso que aconteceu. Foi muito difícil para mim e hoje posso dizer que me sinto muito bem. Fisicamente, me sinto muito bem treinando, e talvez não jogar tanto tenha me ajudado a continuar treinando, melhorando outras coisas e alcançando o desempenho que eu tinha — disse o meia.

Santi valorizou o desempenho coletivo do Botafogo diante do Bragantino. Ele citou a inconsistência recente da equipe e afirmou que, contra o Massa Bruta, sentiu que o time estava "alegre" em campo.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com a vitória. Precisávamos vencer, isso ajuda muito a confiança da equipe, já que vínhamos tendo algumas vitórias e algumas derrotas recentemente. Honestamente, estou muito feliz com meu desempenho individual, mas o que mais importa para mim é o sucesso coletivo. A equipe ficou muito feliz, dava para sentir a alegria quando jogávamos, quando tínhamos a bola. E também a torcida que nos apoiou tanto, estou muito feliz com o dia de hoje — afirmou.

➡️ Davide Ancelotti revela conversa com pai sobre jogador da Seleção: ‘Temos que separar’

Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo ganha três dias de folga e volta a campo apenas no próximo dia 11 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Vasco no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate em 1 a 1. Santi Rodríguez enxerga o torneio mata-mata como a principal chance de título para o Alvinegro na temporada.

continua após a publicidade

— Agora temos alguns dias de folga, acho que vão ser úteis. Depois voltamos com tudo, vai ser uma partida importante. Creio que a Copa do Brasil é o torneio que temos mais ao nosso alcance. No Brasileirão estamos um pouco abaixo, precisamos melhorar isso, mas estamos com a cabeça muito bem, mentalmente muito fortes em relação à Copa do Brasil. E, além disso, também é um clássico contra o Vasco, então acredito que será um jogo muito importante. Vai ser uma partida muito importante e seria muito bom que a gente pudesse dar uma alegria à torcida — declarou o uruguaio.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo