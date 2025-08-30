Ancelotti revela conversa com pai sobre jogador da Seleção: ‘Temos que separar’

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, revelou uma conversa com o pai sobre a convocação de Vitinho, do Botafogo. O técnico do Alvinegro falou após a vitória do seu time contra o Bragantino neste sábado (30), pelo Brasileirão.

Lateral-direito do Botafogo, Vitinho foi convocado nesta sexta-feira (29) pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, visando à janela para os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Ele substitui Vanderson, que foi cortado. Na coletiva deste sábado, Davide foi questionado sobre uma possível conversa com o pai.

- Sim, como com todos os treinadores, ele, quando tem pensado em chamar um jogador do meu time, me liga, como liga para os outros treinadores. Temos que separar bem a parte profissional da parte pessoal, como sempre fizemos quando trabalhava com ele. Aqui não tem diferença. Então, ele perguntou. Ele merece, porque é um jogador que tem nível, que é muito profissional e merece essa chamada.

Botafogo x Bragantino

Em noite de golaços, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino neste sábado (30) por 4 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Danilo, Newton e Savarino, todos de fora da área, fizeram os gols alvinegros no primeiro tempo, enquanto Montoro fechou o caixão já nos instantes finais; Jhon Jhon marcou para os visitantes.