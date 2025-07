Demitido do Botafogo após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, o técnico Renato Paiva marcou sua carreira com a incrível vitória por 1 a 0 sobre o PSG, pela segunda rodada do Grupo B. O português, em entrevista ao "O Globo", falou sobre a estratégia utilizada.

O Glorioso chocou o mundo ao bater o atual campeão europeu e finalista do Mundial. Igor Jesus, em linda trama com Savarino, marcou o único gol do jogo no Rose Bowl.

- Proibi meus jogadores, literalmente, de fazer perseguições individuais. Disse que quem fizesse isso seria substituído no minuto seguinte. Mostramos em vídeo como o PSG reage quando se vê marcado individualmente: trocam de posição, o extremo entra, o meia sai, o lateral sobe… - iniciou Paiva.

- E aí o adversário se perde, cria-se um vazio imenso na defesa. O que eu pedi foi o contrário: manter a zona, defender coletivamente, e só fazer marcação individual quando o jogador entra na sua área de atuação. Se ele sair, passa a responsabilidade para o colega. Essa foi a essência da nossa estratégia - completou.

Renato Paiva acredita que este foi o maior jogo sob seu comando, mas não o melhor. Com a vitória, o Botafogo deu enorme passo para a classificação às oitavas de final, quando foi eliminado para o Palmeiras.

- Em termos de peso midiático, esse foi o maior jogo da minha carreira. Campeão da Libertadores contra campeão da Champions. Mas não diria que foi o melhor. Tenho jogos no Equador, finais em que fomos campeões, que guardo com muito carinho e que, tecnicamente, foram muito fortes da nossa parte. Mas o jogo contra o PSG tem esse valor simbólico e tático - destacou.