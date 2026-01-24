Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor antes de jogo

Horas antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (24), torcedores do Botafogo protestaram contra John Textor, dono da SAF. A principal cobrança foi por transparência em meio à crise financeira.

Três torcidas organizadas lideraram o movimento em uma rua de acesso ao Estádio Nilton Santos. Os alvinegros gritaram palavras de ordem e mostraram toda a insatisfação.

Na sexta-feira, também no Nilton Santos, outros movimentos de torcidas organizadas se reuniram com membros da diretoria da SAF ouviram a posição do clube sobre o transfer ban, que impede o Glorioso de registrar atletas, e o cenário financeiro. Essas, vale destacar, não marcaram presença no protesto.

John Textor enfrenta dificuldade no Botafogo

O Glorioso corre contra o tempo para entrar em acordo e pagar o Atlanta United, dos Estados Unidos, referente à dívida na compra de Thiago Almada. O clube foi acionado pelos estadunidenses na Fifa e, após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), punido com transfer ban de três janelas.

Em meio a isso, chama atenção o sumiço de John Textor, que segue em batalhas judiciais com demais sócios da Eagle e com o fundo Ares. O empresário não aparece no Rio de Janeiro desde o fim de 2025, o que também tem incomodado funcionários da SAF.

