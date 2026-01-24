Gol perdido em Botafogo x Bangu causa revolta: 'Me juraram'
Equipes vão empatando por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Bangu estão se enfrentando, na noite deste sábado (24), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nos torcedores do Glorioso.
O duelo no Estádio Nilton Santos começou como todos imaginavam: pressão do Botafogo em cima do Bangu. No primeiro tempo, Santi Rodriguez invadiu a área e rolou para trás. Arthur Cabral, centroavante, teve grande chance, mas chutou para fora.
Nas redes sociais, o gol perdido pelo atacante em Botafogo x Bangu causou muita revolta nos torcedores alvinegros. Veja o lance e a repercussão abaixo:
Veja gol perdido por Arthur Cabral
Escalação do Botafogo para pegar o Bangu
O Botafogo está escalado para a partida contra o Bangu, neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Martín Anselmi mandará a campo novamente a equipe considerada titular, mas mudou o time em relação à equipe que venceu o Volta Redonda.
Para o duelo, o argentino segue sem contar com os atacantes Tucu Correa e Chris Ramos, lesionados, e também perdeu o zagueiro Bastos. O angolano, que não joga há cerca de um ano, passa por controle de carga e sequer foi relacionado para Botafogo x Bangu.
Anselmi promoveu as entradas de Neto, Marçal, Nathan e Santi Rodríguez. A estrutura tática segue a mesma, com linha de três defensores.
Com isso, o Botafogo vai a campo contra o Bangu com: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro, Santi Rodríguez e Nathan; Arthur Cabral.
