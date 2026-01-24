menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Botafogo x Bangu causa revolta: 'Me juraram'

Equipes vão empatando por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
21:57
Botafogo e Bangu se enfrentam pelo Cariocão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraBotafogo e Bangu se enfrentam pelo Cariocão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Bangu estão se enfrentando, na noite deste sábado (24), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nos torcedores do Glorioso.

continua após a publicidade

O duelo no Estádio Nilton Santos começou como todos imaginavam: pressão do Botafogo em cima do Bangu. No primeiro tempo, Santi Rodriguez invadiu a área e rolou para trás. Arthur Cabral, centroavante, teve grande chance, mas chutou para fora.

➡️Torcedores do São Paulo apontam culpado por derrota para o Palmeiras: 'Não dá'

Nas redes sociais, o gol perdido pelo atacante em Botafogo x Bangu causou muita revolta nos torcedores alvinegros. Veja o lance e a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️Gol perdido em Palmeiras x São Paulo revolta torcedores: 'Inacreditável'

Botafogo e Bangu se enfrentam pelo Cariocão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
Botafogo e Bangu se enfrentam pelo Cariocão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Veja gol perdido por Arthur Cabral

Escalação do Botafogo para pegar o Bangu

O Botafogo está escalado para a partida contra o Bangu, neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Martín Anselmi mandará a campo novamente a equipe considerada titular, mas mudou o time em relação à equipe que venceu o Volta Redonda.

Para o duelo, o argentino segue sem contar com os atacantes Tucu Correa e Chris Ramos, lesionados, e também perdeu o zagueiro Bastos. O angolano, que não joga há cerca de um ano, passa por controle de carga e sequer foi relacionado para Botafogo x Bangu.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Botafogo ou do Bangu! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Anselmi promoveu as entradas de Neto, Marçal, Nathan e Santi Rodríguez. A estrutura tática segue a mesma, com linha de três defensores.

Com isso, o Botafogo vai a campo contra o Bangu com: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro, Santi Rodríguez e Nathan; Arthur Cabral.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias