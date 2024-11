O Botafogo encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em partida decisiva para ambos. Como esperado, o Glorioso tomou o controle da partida nos minutos iniciais, empurrando o Galo para o campo de defesa. Entre os destaques da primeira etapa está Thiago Almada.

Para o duelo que precede a decisão da Libertadores, Artur Jorge optou por um 4231, com Almada, Eduardo e Luiz Henrique na linha de três e Tiquinho Soares adiantado. Com o argentino participando mais ofensivamente, o Glorioso fez suas principais jogadas ofensivas e conseguiu levar mais perigo ao gol de Everson. Nas redes sociais, os torcedores do Atlético mostraram preocupação com a boa atuação do meia do Botafogo. Confira os comentários:

Apesar da superioridade na partida, o primeiro tempo terminou sem gols. Com a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nove, a vantagem do Glorioso caiu para um ponto nesta rodada. Agora, a conquista dos três pontos em Minas se torna ainda mais importante para o clube carioca.

