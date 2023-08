O confronto no Estádio Florencio Sola expôs 90 minutos de um Alvinegro que raramente tomou as rédeas do jogo e se viu dominado por um adversário disciplinado taticamente. O duelo que selou o fim de uma invencibilidade de 19 jogos traz suas dores, pelo potencial que o Alvinegro tinha na competição continental. Porém, o sonho do título brasileiro mantém a expectativa de que esta eliminação seja uma mera cicatriz.