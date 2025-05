Análise – Ainda não é tempo de Botafogo, mas o ponteiro anda

É preciso ainda uma amostra maior, mas aos poucos o Botafogo começa a devolver a confiança que construiu no segundo semestre do ano passado, e que perdeu nos quatro primeiros meses de 2025. A vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes na noite dessa quarta-feira (14) foi no sufoco e mais difícil do que precisava, mas ela ajudou a demonstrar que Renato Paiva está encontrando um caminho.

Antes, contudo, algumas considerações. O Estudiantes não passa por bom momento e veio ao Rio de Janeiro para segurar o empate. Quem sabe, buscar um golzinho. Mas é velha aquela história de que o problema de se jogar por uma bola é que às vezes as circunstâncias do jogo exigem duas. Foi assim no Nilton Santos, com o Botafogo abrindo 2 a 0.

Aí entra o maior problema deste Botafogo atual: defensivamente, o time não consegue passar confiança. E nem é porque se defenda mal; a questão é que desliga. E, no futebol atual, um único lapso pode ser suficiente.

Diante do Estudiantes, o Botafogo teve a iniciativa de jogo durante a maior parte do tempo. Dominou amplamente nos 47 minutos iniciais e chegou a abrir 2 a 0 com menos de dez minutos jogados no segundo tempo. Atuando em casa, com apoio da torcida e com um adversário direto por uma vaga na próxima fase da Libertadores, não é razoável acreditar que cederá um empate. Mas cedeu, num pênalti estranho e numa jogada mal executada dentro da área.

Artur começa a ganhar espaço no Botafogo

A sorte do time é que o Botafogo não esmorece e está se acostumando a marcar gols nos minutos finais, em especial no segundo tempo. E conta para isso com a insistência em jogadas pelos flancos, com inversões rápidas e muita movimentação de seus jogadores de frente.

Detalhe importante é que um dos principais jogadores de ataque, Savarino, está fora de combate. Mas, aos poucos, Artur vai reencontrando seu melhor futebol, e Renato Paiva descobriu entre seus laterais um ponteiro inesperado, Cuiabano, que parece bem à vontade na função. E é no embalo deles que as vitórias estão voltando.

Falta um bom caminho ainda, mas o tempo de Botafogo já não parece tão distante quanto se desenhava.