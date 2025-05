Herói do Botafogo, Artur desabafa sobre adaptação e celebra momento

Artur foi o principal nome do Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes-ARG nesta quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante foi o autor do gol que desempatou a partida, já nos minutos finais. Após o duelo, o camisa 7 comentou a adaptação ao futebol brasileiro e comemorou o bom momento.

— No início foi bem difícil, realmente, readaptar. Eu estava lá na Rússia, onde era um jogo por semana, era bem mais lento, não jogava tanto. Cheguei aqui, a cada três dias tem jogo, então meu corpo estava se adaptando ainda. Então, parabenizar a torcida e nossa equipe, que não desistiram em nenhum momento. Estou muito feliz pelos três pontos — disse Artur na saída de campo, em entrevista à ESPN.

O atacante foi questionado ainda sobre a importância que tem dentro do elenco. Além do gol, ele contribuiu também com assistência para Rwan Cruz abrir o placar. Contra o Internacional, no último domingo (11), também havia se destacado.

— Com certeza (entendo a minha importância para o time). O Botafogo apostou em mim não foi por acaso. Eu tenho minhas qualidades, estou agregando muito ao time e espero agregar muito mais.

