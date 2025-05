Allan é destaque e dá bons sinais em empate do Botafogo

Cara nova no 11 inicial do Botafogo para o clássico com o Flamengo, o volante Allan não decepcionou Renato Paiva e se destacou no meio-campo. O experiente camisa 25 foi um dos pilares no combate à armação rubro-negra e apareceu bem como peça na transição em um contexto diferente do visto nos últimos compromissos do Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Allan entrou no lugar do atacante Artur, que sentiu desconforto muscular e foi cortado às vésperas da partida. O meio-campista só foi deixar o gramado nos últimos minutos ao ser substituído por Danilo Barbosa.

Se a concorrência é pesada, com Gregore e Marlon Freitas sendo destaques da equipe desde 2024, Allan fez valer sua polivalência. Em um sistema com três volantes de ofício, foi posicionado à direita para ter liberdade na fase de organização, e descia para fechar a linha sem a bola. Partida de muita imposição física.

continua após a publicidade

- Fico feliz demais de estar podendo voltar a jogar desde o início. Não é fácil. A concorrência é muito grande aqui. Meus companheiros de posição vêm fazendo um grande trabalho, então é só ter paciência e, quando aparecer a oportunidade, entregar o melhor. Fiquei feliz demais de ter a oportunidade e ajudar a equipe - disse o jogador, após o clássico.

David Ricardo celebra sequência no Botafogo: ‘Trabalho muito’

Com Allan, Botafogo ganhou em combatividade. O jogador, contratado na segunda janela da última temporada e que ainda não se firmou, vem dando bons sinais com Paiva como quem pode colaborar em situações adversas. Ele havia sido titular na goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF, na ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Alvinegro foi a campo com time alternativo.

continua após a publicidade

O próximo compromisso é justamente contra a equipe do Centro-Oeste. O Botafogo volta a campo na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), podendo perder por até três gols de diferença para avançar de fase na competição mata-mata.