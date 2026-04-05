O volante Allan celebrou a vitória de virada do Botafogo sobre o Vasco, no último sábado (4), em São Januário, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador atuou como titular pela primeira vez no estádio desde a sua chegada à equipe alvinegra em julho de 2024. O resultado positivo no clássico elevou o Glorioso para a oitava posição na tabela de classificação da competição.

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Em entrevista concedida ao canal "Botafogo TV", o Allan expressou gratidão à agremiação cruz-maltina pelo início de sua trajetória profissional. O meia, no entanto, enfatizou a satisfação de conquistar um triunfo atuando na casa do adversário com a camisa do clube do qual é torcedor desde a infância.

— É a primeira partida que jogo como titular aqui em São Januário desde que voltei ao Brasil. É um sentimento especial, sou muito grato ao Vasco pela oportunidade que me deu, de me tornar o que me tornei. Mas hoje defendo o Botafogo, o time que sou torcedor desde criança e poder vencer aqui para mim tem um gosto muito bom — declarou o jogador.

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Projeção no calendário

O volante avaliou o nível de dificuldade do embate diante do rival, que acumulava uma sequência positiva de resultados antes do clássico. Allan agradeceu Rodrigo Bellão e desejou boas-vindas ao novo treinador do time, Franclim Carvalho.

— Fizemos um grande jogo, um jogo difícil, o Vasco vinha de uma sequência muito boa. Resultado importante, parabéns ao Bellão que nos ajudou muito aqui e dar as boas-vindas agora ao Franclim para que a gente possa continuar com esse caminho de vitórias — pontuou o meio-campista.

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A diretoria e o elenco do Botafogo preparam-se para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana. Ao projetar os próximos passos da equipe, Allan ressaltou a necessidade de garantir vitórias nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

— Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Você ganha dois jogos e já sobe um pouquinho na tabela, estávamos com um jogo a menos. É importante somar pontos agora no começo para lá no final brigar por coisas importantes. E agora é começar com uma vitória na Copa Sul-Americana — finalizou.

Allan em ação na partida entre Vasco 1x2 Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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