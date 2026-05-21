Botafogo cumpre papel, mas ataque deixa dúvidas em jogo de pouca dificuldade

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O Botafogo fez por onde para vencer por 3 a 0 o Independiente Petrolero (BOL) na noite da última quarta-feira (20), ainda que tenha deixado o gramado do Estádio Tigo La Huerta com a sensação de que poderia ter goleado. Os números no ataque impressionaram, mas faltou poder de conclusão para balançar a rede — ainda mais — contra os bolivianos.

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+ Franclim faz cobrança após Botafogo perder chances mesmo em vitória: 'Tínhamos obrigação'

O primeiro gol saiu aos 26 minutos com Cristian Medina, quando o Botafogo já acumulava boas chances. No fim do jogo, Jordan Barrera e Correa ampliaram e deram números finais. Neste espaço, a equipe comandada por Franclim Carvalho desperdiçou oportunidades que podem custar caro em partidas de outro contexto.

A posse de bola beirou 70%, segundo dados do "Sofascore", com quase 600 passes trocados. O Glorioso finalizou 41 vezes na partida, sendo esse o maior registro da temporada, com o goleiro Jhohan Gutiérrez tendo feito 16 defesas — o que lhe rendeu a nota 10 na plataforma de dados. Do lado do Alvinegro, Kauan Toledo finalizou 11 vezes. Um massacre, mas com pontos claros para evolução.

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Botafogo tem a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Estrutura mantida e testes no time de Franclim

Franclim Carvalho levou a campo o time base que venceu o Corinthians, com Kauan Toledo no lugar de Kadir. Além de Huguinho, titular no lugar do afastado Danilo, Caio Valle entrou e, com isso, o Botafogo teve três oriundos do sub-20 em campo.

Com problemas no elenco, a tendência é que os jovens sejam ainda mais utilizados. Ficaram como opções ainda Justino e Wallace Davi, que aparecem na lista até mesmo projetando o próximo compromisso da equipe.

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— Confiamos nesses atletas, que têm feito grande trabalho no sub-20. O contexto é diferente, a exigência é diferente. Estamos satisfeitos. Vamos tentar que esses atletas continuem no ritmo e no caminho que estão. Olhamos para eles da forma que olhamos para outros atletas. Tenham 18 ou 36 anos, para mim é igual. É uma questão de rendimento — disse Franclim Carvalho.

Com o resultado, o Glorioso foi a 13 pontos no Grupo E da Copa Sul-Americana e pode garantir a liderança da chave nesta quinta-feira (21), com um tropeço do Caracas-VEN no Racing-ARG, na Argentina. A equipe vira a chave e foca no duelo com o São Paulo, no sábado (23), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já na competição continental, o último compromisso será na quarta-feira (27), contra o Caracas, na Venezuela.