Botafogo confirma favoritismo e atropela o Ind. Petrolero (BOL) na Sul-Americana; dê suas notas
Glorioso massacrou os bolivianos fora de casa e só conseguiu ampliar placar no fim
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo não teve dificuldade para passar por cima do Independiente Petrolero (BOL) nesta quarta-feira (20), pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Em duelo disputado no Estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, devido aos conflitos na Bolívia, o time comandado por Franclim Carvalho perdeu muitas chances, mas venceu pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Cristian Medina, Jordan Barrera e Tucu Correa.
+ São Paulo e Botafogo encaminham acordo para Artur e Ferraresi jogarem partida do Brasileirão
Com o resultado, o Glorioso foi a 13 pontos no Grupo E e pode garantir a liderança da chave nesta quinta-feira (21), com um tropeço do Caracas-VEN no Racing-ARG, na Argentina. A equipe vira a chave e foca no duelo com o São Paulo, no sábado (23), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já na competição continental, o último compromisso será na quarta-feira (27), contra o Caracas, na Venezuela.
Ind. Petrolero (BOL) x Botafogo: como foi o jogo?
Ataque contra defesa
A superioridade do elenco alvinegro refletiu em campo no La Huerta. O Botafogo foi todo ataque nos primeiros 45 minutos do duelo no Paraguai, jogando com tranquilidade e assustando muito a meta defendida por Gutiérrez. O cenário ficou mais calmo com o gol de Cristian Medina aos 23, driblando o arqueiro do Petrolero após boa jogada vertical.
O Glorioso pressionou e impressionou com o número de finalizações. Foram 22 na primeira parte do jogo, sendo dez na direção do gol. Além de grandes defesas de Gutiérrez, o Botafogo ainda acertou a trave com Kauan Toledo já na reta final. Ainda que o nível tenha sido alto, o número de chances claras desperdiçadas foi ponto negativo.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Segundo tempo
Foi além da conta a quantidade de erros do time comandado por Franclim Carvalho no terço final, mas as coisas melhoraram no fim. O segundo tento custou a ser anotado, e saiu com assistência de Tucu Correa para finalização de Jordan Barrera aos 36 minutos. Na sequência, Correa foi quem finalizou para o desvio contra do zagueiro Eduardo.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Depois de muito martelar no campo de ataque, o segundo gol, marcado por Jordan Barrera, aliviou a tensão após o Botafogo empilhar chances dentro da área adversária e abusar da sorte. Ampliando o marcador, o espaço foi aberto para o placar elástico.
Deu aula 🏅
O grande nome do jogo foi o goleiro Jhohan Gutiérrez, do Independiente Petrolero, com as incontáveis grandes intervenções ao longo dos 90 minutos no Estádio Tigo La Huerta. Se não fosse a atuação do arqueiro boliviano de 29 anos, o time mandante teria sido goleado no Paraguai.
Ei, juiz! 📣
O Botafogo reclamou de duas entradas de jogadores brasileiros do Petrolero, Eduardo e Rafael Lutkowski, em Barboza e Medina, respectivamente. Nos dois lances, os jogadores do Glorioso cobraram o árbitro Guillermo Guerrero por expulsões, mas o equatoriano só mostrou o cartão amarelo.
Dê suas notas aos jogadores do Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
IND. PETROLERO (BOL) 0 X 3 BOTAFOGO
COPA SUL-AMERICANA - 5ª RODADA
📅 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Guillermo Guerrero (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano e David Lacerda (EQU)
🖥️ VAR: Gabriel González (EQU)
Gols: Medina 23'/1ºT, Jordan Barrera 36'/2ºT e Correa 41/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Eduardo, Rafael Lutkowski e Ronny Montero (INP)
⚽ ESCALAÇÕES
IND. PETROLERO (Técnico: Marcelo Robledo)
Gutiérrez; Eduardo, Palma, Ronny Montero (Wagner Pinote) e Francisco Rodríguez (Leaños); Rojas, Rudy Cardozo, Navarro (Mercado) e Willie (Adelan); Cristaldo (Rafael Lutkowski) e Rivas.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho (Santi Rodríguez) e Álvaro Montoro (Jordan Barrera); Lucas Villalba (Caio Valle), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Kauan Toledo (Tucu Correa).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias