O Botafogo mostrou que pode ter um forte poder reação independentemente do adversário. Diante do Vasco, em São Januário, na noite deste sábado (4), o Glorioso saiu atrás do placar, mas chegou ao gol de empate em cinco minutos e depois buscou a virada, por 2 a 1. O resultado fez com que o time chegasse aos 12 pontos no Brasileirão.

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Após a partida, o técnico interino Rodrigo Bellão, que se despede do comando provisório do Botafogo com uma bela vitória no clássico, explicou o motivo de escolher Villalba para entrar na vaga de Júnior Santos, aos 14 minutos do segundo tempo. A escolha deu resultado.

- A escolha do Villalba já vinha sendo construída perante a estratégia que a gente viu pro jogo. Ele é um jogador de excelente técnica, principalmente quando a gente precisa ter um espaço só pra atacar. Acho que era um pouco da nossa estratégia aproveitar os espaços das costas da defesa do Vasco antes que eles fizessem uma recomposição a qual eles sabem marcar bem também quando estão em bloco um pouquinho mais defensivo - disse Bellão.

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- E a escolha inicial também do Júnior e o Matheus Martins, que tem característica de atacar espaço, de força, então acabamos que tivemos essa escolha. E o Villalba era o primeiro cara que eu colocaria, inclusive foi a minha fala com a comissão ontem e com a própria diretoria, pela característica que eu achava que o jogo ia ter. O Villalba é um cara que treina muito forte, muito bem, dedicado, e acho que ele merecia ter essa oportunidade nessa partida e foi o que eu pude proporcionar - elogiou o treinador.

Bellão também fez questão de dizer que gosta de apoiar seus comandados e mostrar o quanto eles devem acreditar neles mesmos.

- Na minha sala de treinador de Sub-20 tem a palavra "acredite" bem na porta. E eu ponho lá de dentro, pois toda vez que eu chamo um atleta pra conversar lá dentro, eu quero que ele saia e acredite naquilo que estou passando pra ele - revelou o treinador.

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(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Bellão pegou o trabalho de transição após a demissão de Martín Anselmi e citou as críticas nas escalações passadas, todas vindas do desgaste anterior. Ele destacou o trabalho no dia a dia para virada de chave.

— Fui criticado no início por escalar alguns jogadores, mas foram os que marcaram na partida passada e hoje. Todos somos seres humanos e querem o resultado imediato independente de qualquer coisa. Às vezes por causa de uma escalação errada começam a provocar. Eu tento acreditar nas pessoas como também acredito em mim, sem arrogância e prepotência. As pessoas não veem o treino durante o dia, mas eu vejo como eles trabalham — desabafou.

— Sempre falei desde o primeiro dia que a vitória iria trazer um bom ambiente. Fico feliz de deixar esse legado e bom ambiente. Muitas pessoas fazem o Botafogo. O Botafogo é uma família. Fui abraçado e recebido como uma família — completou.

Querido pela torcida e prestigiado no clube como grande formador, Bellão retorna para o comando do time sub-20 na segunda-feira (6), quando Franclim Carvalho assumirá o trabalho. Ele ainda não conversou com o novo comandante, mas pretende, como natural do trabalho de transição.

— A gente não teve, ainda, tempo hábil, de conversar, porque foi uma chegada de ontem pra hoje e eu estava na concentração. Acredito, sim, como foram das outras vezes, que a diretoria fez uma reunião nossa pra apresentar formalmente e dar sequência. Tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. Estamos todos na torcida. O que o sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar. Estamos aqui pra isso, pra fomentar cada vez mais a equipe principal, esse é o nosso trabalho e sempre o faremos com excelência.

Botafogo muda foco

O Botafogo agora vira chave e foca na estreia na Copa Sul-Americana, na quinta-feira (9), contra o Caracas (VEN), no Estádio Nilton Santos. A partida marcará a estreia do comandante português ex-auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024.