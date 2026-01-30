Alex Telles pede respeito com o elenco do Botafogo: 'Demos nosso cartão de visita'

Agora capitão do Botafogo, o lateral-esquerdo Alex Telles mostrou confiança quanto trabalho do elenco e pediu respeito nas análises. O Glorioso foi a campo na última quinta-feira (29) no Nilton Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e deu show na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro.

Em passagem pela zona mista após o resultado, o camisa 13 deu declarações fortes e destacou o dia a dia com o novo técnico Martín Anselmi.

— Esse resultado surpreendeu muito mais vocês do que a gente. Foi um resultado muito importante, um jogo muito difícil, contra um adversário que já tem uma estrutura, um elenco já formado. Mas, para nós, desde que o Anselmi chegou, foi uma resposta de um trabalho árduo, um trabalho muito competitivo, com um elenco fechado, com um elenco que está querendo fazer história. Ficamos muito felizes pelo resultado — disse Alex Telles.

Um dos tópicos abordados foi sobre o momento extracampo da SAF. John Textor enfrenta crise financeira sob risco de deixar o comando do projeto, mas o assunto, ao que parece, não chega nos vestiário. O capitão voltou a bater na tecla de blindagem do plantel.

— Estamos blindando o vestiário para qualquer situação, obviamente que acabamos vendo, porque hoje em dia é muito fácil, mas esse elenco merece mais respeito, porque trabalhamos todos os dias para isso, pelo Botafogo. É só o primeiro jogo, não ganhamos nada, tem muita coisa pela frente, mas já demos nosso cartão de visita de que esse ano o Botafogo vai ser um time muito intenso e, se não respeitarem a gente, vamos fazer de tudo para vencer — destacou.

Botafogo goleou o Cruzeiro no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo vira a chave

Em alta no começo de Martín Anselmi, o Botafogo volta a campo no domingo (1/2), novamente no Nilton Santos, desta vez pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso recebe o rival Fluminense para grande classico às 20h30 (de Brasília).

