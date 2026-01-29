Textor é alvo de protestos em duelo entre Botafogo e Cruzeiro

John Textor não foi bem recebido por torcedores do Botafogo no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (29), para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. O empresário foi alvo de protestos durante a partida e, quando apareceu no telão, muito vaiado pelos alvinegros.

O estadunidense se vê em momento delicado com a crise financeira da SAF. Ele segue no comando do clube devido à uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro, que congela quaisquer mudanças societárias no projeto da SAF. No dia a dia do Lonier, o transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada, que impede de registrar novas contratações, incomoda quem toca o futebol.

Torcida do Botafogo protesta contra John Textor (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

No conflito com a Ares, foi afastado da gestão da Eagle após cláusula de segurança ser acionada pelo fundo de investimento, credor pela operação na compra do Lyon.

Com faixas e palavras de ordem, torcedores do Botafogo mostraram insatisfação com o momento vivido pelo Alvinegro, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O jogo virou e a crise é profunda.

O cenário é de desespero. John Textor, em entrevista, garantiu que faria aporte robusto para os cofres da SAF nesta semana, o que não aconteceu até esta quinta-feira. Conforme publicou o Lance!, o CEO Thairo Arruda se negou a assinar o contrato por discordar de cláusulas apresentadas e apontar movimento como arriscado.

