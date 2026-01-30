Anselmi exalta Brasileirão após goleada em Botafogo x Cruzeiro: 'Mais difícil do mundo'

Anselmi falou em entrevista coletiva após a goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro pela estreia do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino exaltou a equipe adversária e apontou a dificuldade da liga.

— O Cruzeiro é uma das melhores equipes do Brasileirão, tem um elenco e um treinador muito bom. Para mim era uma estreia muito dura porque sei a qualidade que eles tem. Não sei há quantos anos o Botafogo não conseguia ganhar um jogo em casa do Cruzeiro. Estou estreando nessa liga. Essa liga é a mais difícil do mundo. Se não é a mais difícil, é a segunda mais difícil do mundo — iniciou Anselmi.

Um dos destaques da partida foi o volante Danilo. Em pauta antes mesmo de a bola rolar no Nilton Santos por uma possível venda ao Nottingham Forest, que foi bloqueada por decisão judicial, o novo camisa oito impressionou pela intensidade e com dois belos gols. Álvaro Montoro, dentro do mesmo assunto com possível ida ao clube inglês, também se destacou. A dupla foi exaltada pelo técnico alvinegro.

— Danilo sabe a classe de jogador que é. Acho que ainda está - pelo que conheço e do que vi dele no último ano - muito longe do teto. Temos que trabalhar muito para que consiga voltar aonde tem que estar. Tem muita ambição. Hoje fez dois gols, mas são consequência de muita coisa. Arthur Cabral fez um pivô incrível para deixar em um momento justo. No segundo gol, a quantidade de passes que a equipe fez para encontrar vantagens... Ele (Danilo) está pisando na área porque trabalhamos esses volantes que rompem, também com o Allan.

— Montoro tem que jogar como um 10 e correr como um 8. Ele trabalha para isso. É um jogador muito inteligente para entender o jogo. Não é só um jogador bom, é inteligente. É o que todo treinador quer. Mas quero ressaltar o trabalho de toda a equipe. Para que possam fazer o que fazem, Barboza, Marçal, Ponte, lutam, falam dentro de campo. Entrou bem Matheus (Martins), entrou bem Artur. Temos que ser uma equipe. Esse é o jogador mais importante: a equipe.

Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta suas atenções novamente ao Carioca. O Alvinegro terá um clássico contra o Fluminense, no domingo (1), às 20h30.

## Veja mais respostas de Martín Anselmi

Newton em alta atuando na zaga

— Não temos nenhum jogador titular. Todos estão competindo por uma posição todos os dias. Já falei que nós temos um elenco curto e todos podem jogador. O Botafogo não tem titulares e suplentes, tem uma equipe. Newton é um jogador que olhamos nele essas condições de jogar ali. Já jogou como zagueiro direito. Achamos um jogador que pode jogar no meio, mas também jogar fora da zaga. Não é todo momento que está na zaga. Ainda faltam muitas coisas que não podemos agregar nessa posição ao jogo de Newton. Tem as condições espetaculares para trabalhar.

Jogo coletivo

— Danilo fez dois gols, mas também evitou um gol. Para mim eu vi um jogo muito simples nesse sentido. A condição mais importante que precisa ter um jogador é a capacidade de repetir esforços. Hoje, no futebol, isso é o mais importante. Porque se você para, o futebol não tem respiro. Um lance em que Vitinho ficou machucado e não conseguiu repetir, quase o Cruzeiro fez o gol. Então é muito importante ter a capacidade de repetir esforços. A equipe está convencida disso. Temos que lutar. Não sei se temos mais qualidade que os demais. Nossa qualidade é jogar juntos todo o tempo. Essa é nossa qualidade, nossa arma. O trabalho é bom se estamos todos juntos. Essa é minha mensagem como treinador. Jogar juntos. E competir juntos o tempo todo.

