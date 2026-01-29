Danilo comenta momento com Montoro no Botafogo: 'Vamos dar o que falar'

Na saída de campo após a goleada do Botafogo contra o Cruzeiro, Danilo comentou o resultado e a parceria com Montoro. O volante que quase se despediu do clube marcou dois dos quatro gols do Glorioso na partida.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo atropela o Cruzeiro e põe fim a tabu

— Agradecer esse grupo, que esse ano a gente é totalmente diferente. Estamos bem, começamos bem o trabalho com o professor. Eu e o Montoro estamos nos entendendo bem. A gente já se entendia bem ano passado. Esse ano vamos dar o que falar nesse brasileiro — disse Danielo, que seguiu:

— E eu acho que esse ano aí a gente vai dar a volta por cima do ano passado. Chamar a torcida para manter o espetáculo bonito aí no final de semana. Vamos manter. É importante agradecer o grupo pela força que eles me deram. Não vamos prometer nada, mas no dia a dia, no jogo a jogo, a gente vai mostrando.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo atropela o Cruzeiro e põe fim a tabu

No último jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4 a 0 e pôs fim a um tabu histórico. O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols da partida foram marcados por Danilo (2x), Artur e Matheus Martins.

Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta suas atenções novamente ao Carioca. O Alvinegro terá um clássico contra o Fluminense, no domingo (1), às 20h30.

continua após a publicidade

Textor e Thairo entram em conflito em meio à crise da SAF

Outrora grandes parceiros na gestão da SAF do Botafogo, John Textor e o CEO Thairo Arruda têm entrado em conflito nos bastidores em meio à crise do Glorioso. A principal divergência é quanto ao suposto aporte, prometido pelo empresário para esta semana.

John Textor afirma que tem engatilhado a quantia de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) para capital de giro e dívidas urgentes do Botafogo, como a com o Atlanta, dos Estados Unidos, referente à compra de Thiago Almada, que provocou o transfer ban. O grande embate vem de outro ponto. Segundo apurou a reportagem Lance! Thairo se recusa a assinar nos moldes apresentados por John Textor.

No papel para o acordo, apenas juros enormes e vendas de ativos como garantia na negociação — nesta quinta-feira a Justiça do Rio de Janeiro emitiu agravo impedindo quaisquer vendas de ativos da SAF após ação do clube social. Também nesta quinta, o empresário chegou a encaminhar negociações de Montoro e Danilo, o que foi travado pela mesma decisão judicial.

Danilo em ação em Botafogo e Cruzeiro (Foto: Vitor Silva / Botafogo)



