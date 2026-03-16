Botafogo corre risco de novo transfer ban por dívida na compra de Almada

O Botafogo corre risco de um novo transfer ban, o que impediria o clube de registrar jogadores. A SAF precisa quitar nesta segunda-feira (16) a segunda parcela da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, referente à contratação do meia Thiago Almada, em 2024.

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➡️ Crise do Botafogo chega ao campo e diz muito sobre projeto da SAF

No início de fevereiro, o clube chegou a um acordo com os estadunidenses para parcelamento da dívida e, assim, derrubar a punição aplicada pela Fifa. O primeiro montante foi de 10 milhões dólares, pago no dia 5 de fevereiro.

As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

O acordo firmado entre as partes e junto à Major League Soccer (MLS, liga dos Estados Unidos) prevê o restante do montante em parcelas de 5 milhões de dólares. Em caso de atraso, o Atlanta tende a notificar a Fifa e, com isso, o Botafogo fica vulnerável a um novo transfer ban.

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Desta vez, o cenário é de pessimismo. Com a crise financeira que assombra a SAF desde 2025, o Botafogo tem caixa curto e ainda se preocupa com gastos do restante da temporada. Internamente, são aguardadas outras cobranças de clubes estrangeiros por dívidas nas contratações de outros atletas.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

Dívida na compra de Almada provocou caos no Botafogo

No fim de 2025, após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o Botafogo foi condenado a pagar cerca de 30 milhões de dólares pela compra de Thiago Almada, no segundos semestre de 2025. Seriam 21 milhões pelo passe do jogador, além de bônus previstos em contrato por títulos conquistados e revenda ao futebol europeu.

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O atraso gerou a punição da Fifa com transfer ban no dia 31 de dezembro, e que só caiu no dia 6 de fevereiro. Neste período, a SAF, que fazia contratações de olho na temporada de 2026, ficou proibida de regularizar seus reforços.

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