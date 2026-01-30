Textor promete pagar transfer ban do Botafogo do próprio bolso

Dono da SAF do Botafogo, John Textor afirmou que pagará a dívida com o Atlanta United utilizando recursos pessoais. O débito com o clube da MLS, referente à compra de Thiago Almada, em 2024, causou transfer ban de três janelas após punição da Fifa.

Com isso, Lucas Villalba, Ythallo, Riquelme e Wallace Davi ainda não pode ser registrados e, consequentemente, estrearem pelo Glorioso. Em entrevista ao canal oficial do clube, Textor explicou a situação.

— Minha intenção era ter todas as aprovações internas agora. Eu queria anunciar que tínhamos terminado isso antes do jogo. Porque as coisas estão demorando com a Ares, eu disse ao clube associativo que vou fazer um investimento pessoal no valor que precisamos pagar ao Atlanta United para quitar o transfer ban. Estava esperando anunciar isso antes da partida de hoje — iniciou.

— Acredito que teremos resolvido isso com o clube associativo porque preciso da aprovação deles. Acho que vou resolver isso antes da partida ou um dia, ou dois dias. Eu vou bancar pessoalmente o pagamento ao Atlanta United para encerrar o transfer ban. Isso nos permite acrescentar jogadores que gostaríamos para a equipe — completou o dono da SAF do Botafogo.

Aporte no Botafogo

Como antecipou o Lance!, um dos "investidores" nos bastidores com Textor, na verdade, são de gestão da empresa GDA LUMA Capital. Os moldes, no entanto, não foram aceitos pelo CEO Thairo Arruda, que recusou a assinatura e inviabilizou até o momento.

— GDA Luma é muitas coisas. Dão créditos, investem em equity (propriedade ou o patrimônio líquido de uma empresa). O presidente por trás é Gabriel de Alba, muito respeitado em comunidades hispânicas globais. Temos outros investidores que não tiveram nomes divulgados na imprensa. O projeto começou quando falei com a Ares e tentei achar uma forma pacifica de tratar todos bem e terminar a relação entre Ares e Eagle para que pudéssemos voltar a melhor colaboração que tivemos entre nossos clubes que nos deu um campeonato — disse.

— Em relação ao aporte, US$ 50 milhões de investimento chegando para ajudar com capital de giro. Também tem uma parte do investimento para comprar os juros da Ares. Isso coloca Hutton e GD Luma como os novos credores da Eagle.

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em despacho nesta quinta-feira, impede a SAF Botafogo de fazer quaisquer vendas. Textor negociava vendas de Danilo e Montoro, destaques na goleada sobre o Cruzeiro.

— É uma continuação de algo que já havia sido decidido antes, que nós tínhamos que comunicar ao clube social o que estávamos fazendo. Nós estamos fazendo isso, mas só fazemos quando a negociação está prestes a ser concluída, por causa da dificuldade de manter a confidencialidade, isso deixa negociações difíceis. Com todo o ruído, eles pensaram que algo está acontecendo. O juiz pediu que eu vá até ele e esclareça os assuntos sobre o que eu fiz e farei, e fico feliz de fazer isso

Botafogo atropela o Cruzeiro e põe fim a tabu

No último jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4 a 0 e pôs fim a um tabu histórico. O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols da partida foram marcados por Danilo (2x), Artur e Matheus Martins.

Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta suas atenções novamente ao Carioca. O Alvinegro terá um clássico contra o Fluminense, no domingo (1), às 20h30.

Textor e Thairo entram em conflito em meio à crise da SAF

Outrora grandes parceiros na gestão da SAF do Botafogo, John Textor e o CEO Thairo Arruda têm entrado em conflito nos bastidores em meio à crise do Glorioso. A principal divergência é quanto ao suposto aporte, prometido pelo empresário para esta semana.

John Textor afirma que tem engatilhado a quantia de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) para capital de giro e dívidas urgentes do Botafogo, como a com o Atlanta, dos Estados Unidos, referente à compra de Thiago Almada, que provocou o transfer ban. O grande embate vem de outro ponto. Segundo apurou a reportagem Lance! Thairo se recusa a assinar nos moldes apresentados por John Textor.

No papel para o acordo, apenas juros enormes e vendas de ativos como garantia na negociação — nesta quinta-feira a Justiça do Rio de Janeiro emitiu agravo impedindo quaisquer vendas de ativos da SAF após ação do clube social. Também nesta quinta, o empresário chegou a encaminhar negociações de Montoro e Danilo, o que foi travado pela mesma decisão judicial.