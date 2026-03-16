Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Caio Roque
Jogador assina por empréstimo até o fim da temporada
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O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 24 anos. O jogador, revelado pelo Flamengo, foi emprestado pela Portuguesa-SP até o fim da temporada.
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A negociação foi aberta na última semana, após a diretoria alvinegra observar o jogador no Campeonato Paulista. O Botafogo terá opção de compra ao fim do vínculo.
A lateral esquerda era tratada como prioridade desde o início da temporada, quando o Glorioso perdeu Cuiabano para o Nottingham Forest — e atualmente emprestado ao Vasco. O setor, no momento, conta com Alex Telles e Marçal, com contratos até o fim do ano, e o jovem colombiano Jhoan Hernández, no plantel sub-20.
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Novo reforço do Botafogo
Caio Roque fez base no Flamengo e foi vendido aos 18 anos para o Lommel SK, da Bélgica, onde disputou 37 partidas. Três anos depois, voltou ao futebol brasileiro contratado pelo Bahia, onde acumulou empréstimos.
Neste período, o lateral-esquerdo acumulou passagens por Londrina e Volta Redonda, onde jogou a Série B de 2025, até ser contratado a custo zero pela Portuguesa. Ele vestiu a camisa da Lusa nove vezes na atual temporada e deu duas assistências.
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